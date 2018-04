Denmark Open i sidste weekend i april leder op til værtskabet for VM i dart i 2021

Esbjerg: For fjerde år i træk lægger Dokken flotte rammer til den internationale dartturnering Søgaard Denmark Open. Det sker i weekenden den 28.-29. april. Dansk Dart Union har fået tildelt værtskabet for VM i 2021, og nu bruger man blandt andet Denmark Open til at udvikle det rette setup for VM. Værtskabet for VM har skabt opmærksomhed omkring stævnet i Dokken, og sammen med den internationale anerkendelse følger også toppen af verdensranglisten. På nuværende tidspunkt er flere af topspillerne på både herre- og damesiden tilmeldt Denmark Open.