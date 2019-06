Den verdensberømte bjørn håber på en honningkrukke fuld af turister

Og det er helt unikt, du skal til Paris og andre hovedstæder for at møde de fantastiske tegninger, som trods deres format er bittesmå. Nogle 10x10 centimeter og andre endnu mindre.

To års arbejde med aftaler, rejser, møder, sikkerhed og 500.000 kroner samlet sammen hos fonde, sponsorer, erhvervsliv og Fanø Kommune er endt med, at den verdensberømte bjørn kan ses de næste to måneder på Fanø.

Håbefuld bjørn

Godt nok var der 300 til ferniseringen, men de måtte ind 50 ad gangen, uden is, uden at tage fotos og i dæmpet lys og overvåget af sikkerhedsfolk, som var de i Louvre i Paris.

- Men det var en fin dag, og vi fik mange begejstrede kommentarer. Folk takkede os for, at vi havde fået tegningerne til øen, fortæller initiativtager til udstillingen, Jan Egesborg fra museets bestyrelse.

Normalt ville en sådan udstilling i Danmark havne i København og ikke i et lille museum drevet udelukkende af frivillige.

- Hvordan det er gået sådan, er en lang historie. Jeg fik ideen for to år siden, fordi jeg elsker Shepard som illustrator, fortæller Jan Egesborg, der selv skriver grafiske romaner.

Han fik museets øvrige bestyrelse med på ideen, og det lykkedes også at overtale det engelske universitet, der har tegningerne.

- Det har været et gigantisk arbejde og enorme papirmængder. Forsikringer, sikkerhed, vagter, transporter.

Pengene er på plads, kunstforeningen risikerer ikke at gå bankerot. Så nu håber den verdensberømte bjørn og hans værter på museet, at øens mange indbyggere og en stor honningkrukke fuld af turister vil kigge indenfor til et univers for både børn og voksne.

Idémanden bag udstillingen, der selv har æslet, en herlig pessimist, som sin yndlingskarakter, siger: - Der skal nok komme rigtig mange besøgende.