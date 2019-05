Den sidste arbejder på tinge

Før valget blev udskrevet, overvejede Henning Hyllested, om han skulle tage vende tilbage til havnen, men udsigten til et regeringsskifte fik ham til at stille op til endnu en tørn i Folketinget. Foto: Chresten Bergh

Med en fortid som ufaglært havnearbejder på havnen i Esbjerg er Enhedslistens spidskandidat i Sydjylland, Henning Hyllested, en del af en uddøende race. Ikke blot i samfundet, men i særdeleshed på Christiansborg, hvor havnens direkte tone fortaber sig i spin og akademikere, fortæller han.

Esbjerg: Mønstringshuset på hjørnet af Gammelby Ringvej og Taurusvej på Esbjerg Havn er samlingspunkt for havnens arbejdere i minutterne før, klokken slår 10.00 på en grå tirsdag formiddag. Kantinen i den lille, firkantede bygning er godt fyldt op med mænd klædt i orange dragter, der er klar til at laste og lodse havnens skibe. Efter mønstringen, der på havnearbejder-jargon betyder at fordele arbejdet på skibene, ankommer 65-årige Henning Hyllested til sit gamle revir. I dag er de orange klæder byttet ud med brun læderjakke og et par sandfarvede bukser. Et skifte, der indikerer, at han i 2011 byttede havnesjakket ud med en horde af akademiske kolleger i Folketinget. - Det er ikke en offentlig varmestue det her, lyder det kækt fra en af de tilbageværende havnearbejdere i kantinen. - Jo, det er nemlig det, det er, svarer Henning Hyllested tilbage i en lun tone. Selv kalder han tonen på havnen for hård og direkte med et tvist af kærlighed. En tone, der på Christiansborg er anderledes med tingets mange akademikere, og hvor budskaberne ofte drukner i spin, mener Henning Hyllested.

Blå bog Henning Hyllested, 65 år, født og opvokset i Esbjerg

Søn af lægesekretær Annegrethe Hyllested og sælger Ronald Søren Hyllested

Gift med Ina Birgitte Thygesen

1973-78 Fabriksarbejder

1978-80 Rejsesekretær i DKP

1981-11 Havnearbejder

Medlem af Folketinget for Enhedslisten siden 15. september 2011

Ordfører for transport, landdistrikter og turisme



Mærkesager:

Klima - salg af benzin -og dieselbiler skal stoppes i henholdsvis 2025 og 2022

Pension - Efter 40 år på arbejdsmarkedet skal man have ret til at trække sig tilbage

Bekæmpe social dumping med henblik på, at udenlandsk arbejdskraft skal arbejde på danske løn -og arbejdsvilkår

Formet af havnen Hans politiske identitet tog form i Dansk Arbejdsmands - og Specialarbejderforbund - forløberen til SiD og 3F - i starten af 70'erne. Efter 30 år som havnearbejder, heraf over 15 år af dem som fællestillidsmand på havnen i Esbjerg, har Henning Hyllested ikke glemt, hvor han kommer fra. Mange vil nok kalde det for et hårdt og opslidende arbejde, men faktisk savner han at bruge sine hænder til daglig. - At sidde ved en computer hele dagen, det kommer jeg aldrig til at vænne mig til. Men til gengæld er det sjovt at sidde tæt på magten og have indflydelse på, hvordan nogle penge skal fordeles, hvis vi er med i et forlig. Kampgejsten kom ikke ind med modermælken under opvæksten i et middelklassehjem i Esbjerg. Udover at gå forrest med den røde fane i datidens strejker og konflikter på havnen, blev Henning Hyllested også formet af Vietnam-krigen og Danmarks EU-medlemskab i 1973, som han i dag, stadig er imod. Blandt andet, fordi unionens indre marked, ifølge ham, er med til at undergrave den danske model og de arbejdsforhold, som de danske lønmodtagere gennem tiden har kæmpet sig til.

Står ikke i kø ved håndvasken Før enhedslistens dannelse i 1989, var Henning Hyllested med i DKP - Danmarks Kommunistparti. der var DDR og Sovjetunionens tro væbner til stor debat på venstrefløjen i efterkrigstiden. Interne stridigheder i DKP, om reformer af socialismen eller ej, fik ham til at forlade partiet i slutningen af 80'erne. Og først et par år efter, at Venstresocialisterne (VS), Socialistisk Arbejderparti (SAP) og DKP var blevet til Enhedslisten, meldte han sig under liste Ø's faner. - Jeg ville se tiden an. Kunne man mon arbejde i samme retning?, erindrer han om sin tvivl. I årene før murens fald købte Henning Hyllested ind på Gorbatjovs idéer om at reformere socialismen, men derudover har hans opfattelse af de gamle kammerater i øst ikke givet anledning til selvransagelse, som det har været tilfældet hos eksempelvis den tidligere DKP-formand Ole Sohn, der senest var medlem af Socialdemokratiet. - Nej, jeg har ikke haft behov for at gå bodsgang. Det er ynkeligt. Man skal stå ved det, man mener. Der var mange fornuftige tanker i de socialistiske stater, men senere hen er jeg da blevet opmærksom på, at vi også var lidt forblændede. Socialismen var stivnet, magten korrumperede og lå for langt væk fra folket, og det er ikke tanken med socialisme. Tværtimod, siger Henning Hyllested.