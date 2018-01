Den nye Aldi åbner på Tarphagevej

Esbjerg: Fredag den 2. februar klokken 08.00 slår den nye Aldi på Tarphagevej 11 dørene op til en festlig dag for hele familien. Der vil være alt fra ballonmand og bogstavsjagt for børnene til mulighed for at vinde spændende varer med hjem. Ved kassen vil der hele dagen blive uddelt skrabelodder til alle kunder, og der er hele 800 præmier i spil. I bogstavjagten kan børnene deltage i konkurrencen om at vinde en kæmpestor pose med fredagsslik.

- De morgenfriske vil blive forkælet med gratis kaffe og bagværk, oplyser butikschef Amel Djelilovic.

Aldi Danmark kunne i 2017 fejre sit 40 års jubilæum.

Det er ikke længe siden, at Aldi havde fem butikker i Esbjerg, men nu er der kun tre. Udover den på Taphagevej ligger der en forholdsvis ny og pæn Aldi-butik på Strandby Kirkevej, ligesom den tyske discountkæde er repræsenteret på Østervangsvej. Den tidligere Aldi-butik på Tarphagevej lå på nummer22 på den anden side af vejen.

De to lukkede Aldi-butikker var placeret i Østergade og på Darumvej, men Aldi satser nu på større og mere moderne butikker.