- Det var i 1919, at en flok gæve Mandøboere startede brugsforeningen. De købte huset med have for 5.300 kroner. Der havde godt nok været en købmand inden da, men han gik med i brugsforeningen og var helt med på det. Dog fortsatte et par andre småhandlende, detaillister, med at sælge sprut ud ad bagdøren. Det fik de jo så besked om at holde op med, hvis de ville fortsætte med at komme i Brugsen, fortæller Ellen Christensen.

MANDØ: Brugsen på Mandø eksisterer i høj grad på trods. Den ligger på en meget lille vadehavsø, som kun kan besøges ved ebbetid og som lever et stærkt sæsonbetonet liv. Fra forår til efterår strømmer turister i tusindvis til øen, oftest på korte besøg, men hele vintersæsonen er øen nærmest i dvale - her er det stort set kun de cirka 30 faste beboere, der er kunder i butikken.

Mandø Brugsforening blev stiftet i februar-marts 1919. Udvalget bag stiftelsen bestod af P. H. Nielsen, R. S. Jensen, Martin Bundesen og Julius Hansen. Foreningen købte detaillist Chr. Hansens ejendom med butik for 5300 kroner, og i løbet af bare to dage havde 20 Mandøboere meldt sig ind som medlemmer. Det første uddelerpar hed Anna og D. Overgaard, der dog holdt op allerede i august året efter. Fra 1926 til 1934 hed uddeleren Ejnar Agergaard. 1934 til 1964 var Carl Pedersen uddeler. Efter flere hurtigt skiftende uddelere kom Nikolaj Saaterup til i 1969 og blev til 1980. Fra 1981 til 2005 var Hanne og Hans Haahr uddelerpar, og de blev afløst af Jette og Leif Lauring 2005 til 2009. Siden kom Jens og Kirsten Lück til, og siden 2011 har Ellen Christensen og hendes familie stået for driften. Artiklen om Brugsens historie på Mandø er skrevet af forfatter og mangeårig journalist på Nordjyske Stiftstidende, Lars Borberg. Lars Borberg var også medforfatter til bogen "Mandø og Halifaxen", som blev udsendt i august 2018.

-Det var et rigtig klogt træk. Havde vi ikke købt campingpladsen, så havde vi nok ikke været her i dag, siger Ellen.

Til den gode side trækker turismen. Den er vokset år for år med massevis af besøgende, der kommer i de store traktorbusser eller selvkørende ad Låningsvejen ved lavvande. Øen trækker selv - og Nationalpark Vadehavet har givet et stort skub fremad. Det giver i sig selv en masse omsætning - og dertil kommer ikke mindst campingpladsen, som Brugsen købte i 1991. Den blev udvidet i 2002 og igen i 2010.

Det var et andet Mandø dengang. Øen havde 200-250 faste indbyggere, skole, lærer, præst, læge, toldembedsmand, mølle og kro. Der var 50-60 landbrugere, der blev fisket, og det gav alt sammen et godt omsætningsgrundlag for øens brugs, som jo både forhandlede foderstof og brændstof.

Fra barnsben

Hun er kommet i brugsen så længe hun kan huske, helt fra barnsben i 50'erne.

- Jeg mindes Carl Pedersen og Alfred fra dengang, når de stod der bag disken og vejede mel, melis og lignende af og når der skulle males kaffe. Altid gik det i fuldt trav og Carl havde en bevægelse med sine hænder, når han slog dem sammen. Og når der kom legetøj hjem til jul. Så måtte vi kun gå ind i butikken få stykker ad gangen og det var et stort øjeblik, fortæller hun.

- I dag har vi gode tider. Vi kan få varerne bragt til døren, alt pakket og klar til at sælge videre. Før i tiden har mandøboer gået over isen, når lageret var ved at være tømt enten på grund af storm eller is, nogle gange måtte det komme med helikopter, eller det blev hentet i traktor med fladvogn eller lastbil. Nu tager vi blot bilen med køletrailer til vores vareskur med køleanlæg i Vester Vedsted.

Før hentede vi varer i Vester Vedsted Brugs og brød hos Vester Vedsted-bageren. Det var gode brød, og vi kunne somme tider få en kage med hjem. Jeg kan huske, at når jeg hentede brød i Brugsen, sagde Carl altid: Du kan få et gammelt brød, for I er så mange og det bliver hurtig spist. I dag har vi heldigvis bake off, så vi kan få friske rugbrød, franskbrød og rundstykker hver dag, siger hun.

Men det har været værre tider:

- Vi har været dernede at dykke, hvor Coop ville have kontant betaling og de ville ikke have med løn at gøre. Det har været en hård kamp og er det stadig for at overleve. Vi måtte for flere år tilbage gå rundt og spørge om der var nogen, der ville give et rentefrit lån for at bevare brugsen. Der var mange der gav, og vi skylder disse folk en stor tak, for ellers havde vi ikke været der, hvor vi er i dag, siger hun.