Den hidtil bedste idrætsfest i Musikhuset

Esbjerg: Alle de deltagere JydskeVestkysten talte med efter fredagens idrætsfest i Musikhuset var enige om, at arrangementet var det hidtil bedste med et fint mix af mesterpræsentationer, show, uddeling af priser og festmiddag.

Derfor var det også fuldt fortjent, at sidste års modtager af lederprisen (Eskilstunapokalen), C.C. Grejsen fra Bramming roste eventkoordinator Kirsten Bisgaard Kirchner fra Esbjerg Kommune for et flot arrangement.

Roserne fra C.C. Grejsen til Kirsten faldt, da han var på scenen for at modtage en erindringsnål og lykønske modtageren af pokalen for 2017, Mai Enghave, som er formand for Gymnastikforeningen Hermod. Specielt showet med Thomas Kristensen fra TV 2 faldt i publikums smag. Der var medvirken fra MGK under ledelse af Nicolas Koch og Brian Svendsen, Emil Asbjørn Madsen, Esbjerg Ensembles blæsere med dansere, EKKO and The Syrian Roots, Teamgym Jerne IF, Kirstine Bonde og Thomas T., sidste års talent, kåret af Ugeavisen Esbjerg, Elena Praastrup Nielsen, kickboxing ved Team Esbjerg, Berit Borgs Dancecenter og rytmisk Workshop fra MGK afdelingen i Esbjerg.

Festmiddagen var fra Hotel Britannia og bestod af terrin af vesterhavstorsk som forret, steak af oksefilet som hovedret og hvis chokolade panna cotta og mørk chokolade brownie som dessert.

Esbjergs nye borgmester, Jesper Frost Rasmusen (V) holdt sin første tale for mestrene.

- I er en stor inspiration og tjener som forbilleder for mange andre i amatør- og eliteidrætten. Tak for indsatsen og tillykke med mestertitlerne, sagde Jesper Frost Rasmussen.