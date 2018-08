Den gule fragtbølge fra Middelhavet fylder 20 år

Èn af de længstlevende faste skibsruter i Esbjerg, Grimaldi Line, der kun er overgået DFDS' Englands-trafik, fejrer i år sit 20. år som den gule bølge fra Middelhavet.

Esbjerg: Det vakte en del opsigt i Esbjerg, da det italienske rederi Grimaldi Lines sejlede sit markante, store gule fartøj ind til Esbjerg Havn i slutningen af 1990'erne. I dag sejler den gule fragtbølge fra Middelhavet stadig ind til Esbjerg Havn en gang om ugen, og i år er det 20 år siden, det italienske rederi lærte Esbjerg at kende. Når Grimaldi-skibene i en fast turnus mellem 18 havne fordelt på 14 lande anløber Esbjerg med skibe, der er godt 180 meter lange og 32 meter bredde, har de nye biler, fødevarer og industrigods fra landene ved Middelhavet om bord. Retur er skibene lastet med maskiner, vindmølledele, fødevarer og meget andet. - En af forklaringerne på rutens succes er, at Grimaldi Lines anvender multipurpose-skibe, der kan fragte både rullende materiel, breakbulk, containere og nye biler. Konjunkturerne er i konstant bevægelse, og når markedet et sted går ned, kan der skrues op andre steder. Da Europa var i krise, oplevede vi vækst i for eksempel Sydamerika og Vestafrika, som vi er forbundet med via havnen i Antwerpen, siger administrerende direktør Henrik Otto Jensen, Niels Winther & Co i en pressemeddelelse.

Niels Winther Niels Winther Group beskæftiger i alt 79 medarbejdere, hvoraf 43 er ansat i Scandinavian Auto Logistics (SAL). Til sammenligning har Grimaldi Group en flåde på over 100 skibe og beskæftiger over 15.000 medarbejdere.

National betydning Grimaldi Lines er én af de længstlevende faste skibsruter i Esbjerg, kun overgået DFDS' Englands-trafik. I løbet af de 20 år har rederiet tidoblet sit globale rutenet via udvidelser og opkøb og fremstår i dag som en international kæmpe, hvis tilstedeværelse har gavnet danske virksomheder, ikke blot i Esbjerg-området, men i hele Danmark. - EuroMed er den eneste direkte service mellem Danmark og middelhavsområdet. Grimaldis filosofi om først og fremmest at række ind i nærområdet omkring Esbjerg blev hurtigt udvidet til, at servicen tiltrak kunder fra alle dele af landet. Eks- og importører i hele Danmark fandt snart ud af, at man kunne undgå omladning og feeder-transport fra eksempelvis Aarhus og København, og nå havne i lande som Grækenland, Cypern og Tyrkiet direkte fra Esbjerg, siger Henrik Otto Jensen.