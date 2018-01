Den første fængslet for salon-skyderiet

En 20-årig mand blev lørdag middag varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør, sigtet for drabsforsøg i frisørsalonen Jafar Hair Studio. Han nægter sig skyldig og har kæret fængslingen.

Fredag klokken 19.49 fik Syd- og Sønderjyllands Politi melding om, at to vidner havde set to hættetrøje-klædte mænd gå ind i frisørsalonen Jafar Hair Studio på Ingemanns Allé 181. Den ene af de to skød mod en person i salonen, men ramte dog ikke, hvorefter de to mænd forsvandt igen.

ESBJERG: Et grundlovsforhør lørdag middag endte med en varetægtsfængsling i fire uger for den 20-årige mand, der var kaldt i retten, sigtet for at være en af de to mænd, der står bag skuddramaet på Ingemanns Allé fredag aften.

Efterforskning i fuld gang

Seks timer sener, kl. 01.43, anholdt politiet en 20-årig mand på Stengårdsvej, som altså nu er sigtet og varetægtsfængslet. Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men inden pressen blev lukket ude, blev sigtelsen læst op. Her fremgår det, at manden sigtes for forsøg på manddrab efter Straffelovens §237.

Chefanklager Lars Vierick, er det rigtigt forstået, at den 20-årige sigtede er mistænkt for at være ham, der førte pistolen?

- Det er rigtigt. Men det er vigtigt for mig at understrege, at sagen først lige er startet, så meget er uvist endnu. Vi skulle jo gerne have identificeret og fundet den anden gerningsmand fra episoden. Og ham, der nu er varetægtsfængslet, kan jo også pludselig vise sig ikke at være den rigtige, om end vi tror det, siger Lars Vierick.

Der skal dog være begrundet mistanke, før dommeren vælger at lade en person varetægtsfængsle. Om landsretten vælger at omgøre afgørelse, skal vise sig i næste uge, sandsynligvis allerede på mandag.