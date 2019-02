Den borgerlige blok vandt skolevalget i Esbjerg Kommune

Landsresultatet for de to blokke var i år: Blå blok 51,2 procent, rød blok 48,8 procent.

Vitaskolen lagde lokaler til et stort valgmøde for de ældste elever forud for Skolevalg 2019, hvor blandt andet borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) gav et oplæg. Privatfoto

Godt rygstød

Anders Kronborg (S), der er socialdemokratisk folketingskandidat i Esbjerg Bykreds og på Fanø, mener, at Socialdemokratiets førerposition med 24,8 procent af elevernes stemmer i Esbjerg Kommune er et rigtig godt rygstød frem mod et kommende folketingsvalg. Det giver gejst til folketingsvalget, mener han.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) roser processen og det fantastiske i, at de unge tager stilling og deltager i en god proces.

- Jeg er da glad for, at de blå partier fik et pænt vindervalg. Og man kan jo se, at de unge ikke bare stemmer som deres forældre. De tager selv aktivt stilling. Ved skolevalgene får de mindre borgerlige partier mange flere stemmer end i de rigtige vælgermålinger og ved valgene, for eksempel ved seneste kommunalvalg, siger han.

Borgmesteren har appelleret til, at alle kommunens folkeskoler deltager i skolevalget, og stort flertal på 21 var med.

Det er vigtigt, at de unge er med og interesserer sig for demokratiet og er aktive, så de forhåbentligstemmer, når de bliver 18 år.

Ulla Tørnæs (V), udviklingsminister og folketingskandidat i Esbjerg Bykreds og på Fanø, glæder sig over, at der er markant flere unge, der ønsker Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister, og at de unge har givet Venstre et stort skolevalg.

Hun vil gerne fortælle de unge om, hvad vej Venstre mener, at Danmark skal udvikle sig blandt andet i forhold til klima og grøn omstilling.

- Her spiller Esbjerg en nøglerolle med havvindmøllerne, siger hun. Også uddannelse er vigtig for Ulla Tørnæs, hvor hun vil arbejde for af få en lang liste af uddannelser lokalt, så de unge ikke skal flytte fra Esbjerg for at få en uddannelse.