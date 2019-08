Den Røde Okse udvider i tidligere røgeri

Den Røde Okse udvider forretning i et tidligere røgeri i Sædding. Udvidelsen skal bane vejen for leveringer af endnu flere frokostordninger til lokale virksomheder.

- Som det er i dag, står vi nærmest på nakken af hinanden, og vi har i nogle år overvejet at udvide på den nuværende matrikel, men det er ikke lykkedes, og pladsproblemerne står lidt i vejen for vækst af forretningen, fortæller Søren Kruse, der i modsætning til sine kompagnoner har været med i forretningseventyret siden begyndelsen.

Men pladsen i bygningen på Tarphagevej er efterhånden blevet trang, og nu har Søren Kruse og hans to kompagnoner Allan Enevoldsen og Lasse Dons Møller besluttet at ekspandere forretningen udover den nuværende matrikel.

Mere mad ud af huset

I forvejen er Den Røde Okse kendt som den foretrukne leverandør til blandt andet EfB Konference, men stille og roligt har virksomheden opbygget en stor kreds af kunder, endsige virksomheder, som dagligt får leveret frokost til medarbejderne. Således leverer Den Røde Okse hver dag omkring 450 frokoster ud af huset.

Med overtagelsen af det tidligere røgeri på Stenhuggervej, håber de tre ejere, at forretningens catering-del vil kunne vokse yderligere.

- Foreløbigt er den portefølje, vi har bygget op i dag, kommet fra mund til øre. Når vi lander på den anden side af sommerferien, går vi mere aktiv ind i noget opsøgende arbejde, og der håber vi da at kunne få endnu flere kunder, siger Søren Kruse, der med sin mangeårige erfaring har oplevet, hvordan flere og flere virksomheder gør mere for deres medarbejdere i form af betalte frokostordninger.

- Dygtige medarbejdere hænger jo ikke på træerne, og vil man gerne være en attraktiv arbejdsplads, ja så er blandt andet frokosten et af de parametre, man kan rykke på, siger Søren Kruse.

Den Røde Okse leverer daglige frokoster til en given virksomhed, hvis man som minimum garanterer 15 frokoster hver dag. For cirka 46 kroner plus moms får man typisk to slags varieret og spændende pålæg med tilbehør - det kan f.eks. også være fisk eller portionsanrettet, en varm kødret, pasta eller frisklavet fisk - kan også være portionsanrettet. Desuden medfølger en salatbar eller salat med årstidens farverige grøntsager, en grøn salat med topping og hjemmelavet dressing/vinaigrette, friskbagt frokostbolle eller varieret frokostbrød samt friskbagt groft skiveskåret rugbrød.