Den Grønne Bande er løs i Darum

Darum: Midt under arbejdet med at tilplante de blomsterkummer, som Esbjerg Kommune som et forsøg stiller til rådighed for kommunens mindre lokalsamfund, blev Darums flittige arbejdsfolk i Den Grønne Bande overrasket af byens lokalråd for at give dem en velfortjent anerkendelse for deres store arbejde i byen.

Den Grønne Bande blev etableret sidste år, efter at Lokalrådet havde efterlyst nogle ældre medborgere, som kunne holde lidt øje med byens udearealer og blandt andet sikre, at der ikke ligger skrald og flyder, og i denne uge modtog de en lille erkendtlighed fra lokalrådets formand.

- Meget af det gruppen tager sig af, foregår uden store armbevægelser. De har blandt andet sørget for Mad til Bierne ved at tilplante et stykke jord med insektvenlige planter og tog initiativ til en affaldsindsamling for hele landsbyen sidste år. I år har de samlet affald langs Gl. Darumvej i tre stive timer en lørdag formiddag her i foråret. De skaffer borde og bænkesæt, og det er virkelig et prisværdigt stykke arbejde, fortæller Helle Ertmann, mens gruppen selv betegner sig som en slags gårdmænd i Darum.