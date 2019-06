Demonstranter vil etablere forældreforening i Esbjerg

Til demonstrationen for minimumsnormering tilbage i april var over 1000 personer på gaden i Esbjerg. Arkivfoto: Jesper Orry

Styregruppen i Esbjerg, som i april stod bag den lokale demonstration i byen for minimumsnormeringer i daginstitutioner, er nu gået i gang med et nyt initiativ. Styregruppen vil etablere en lokalafdeling af FOLA - Forældrenes Landsforening - i Esbjerg for at sikre bedre vilkår for byens børn og mere påvirkning af lokalpolitik.

Esbjerg: I april var flere end 1000 mennesker på gaden i Esbjerg for at lede efter en voksen i forbindelse med demonstrationen om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Siden har styregruppen stået bag flere opråb - senest til Vestkystløbet - og nu går de i gang med det næste, som bliver at etablere en lokal forældreforening. - Vi vil gerne samle de mange gode kræfter, der har været i spil de seneste tre måneder til en lokalforeningen i Esbjerg under FOLA (Forældrenes Landsforening red.). Kampen de seneste måneder har været inspirerende, men det er også meget skrøbeligt, fordi ansvaret hviler på enkelte, tilfældige skuldre, og det er ikke holdbart i længden. Med en lokalforening kan vi skabe grundlæggende organisering, og her vil vi tale familiepolitik generelt og skabe en solid og stabil indsats for at overvåge børn og familiepolitikken i kommunen, siger Line Britt Madsen, der er medlem af styregruppen.

Lokalforening for forældre FOLA - Forældrenes Landsforening - er en paraplyforening for forældreorganisationen i Danmark.

Den lokale forenings navn er endnu ikke på plads, men Line Britt Madsen har bud som Esbjerg Forældreorganisation eller Esbjerg Forældreforening.

Indtil videre har styregruppen fået mellem 10 - 14 henvendelser fra folk, der er interesseret i at blive en del af bestyrelsen.

Er man interesseret i at være en del af bestyrelsen for foreningens lokalafdeling, skal man kontakte Line Britt Madsen på mailen: linebrittmadsen@hotmail.com.

Prioritering af børnene I den kommende forening vil de debattere daginstitutionernes åbningstider, normeringen, antallet af elever i folkeskoleklasserne og besparelser på for eksempel skolemælk og ture for folkeskolerne. - Vi forventer, at vi med foreningen nemmere vil få vores børn højt prioriteret på den politiske dagsorden. Vores børn har ikke selv nogen stemme, men det bliver vi - forældrene - nødt til at give dem. Derfor håber vi, at vi med foreningen kan påvirke og måske være med til at sætte dagsordenen, siger Line Britt Madsen. Selvom visionerne er store med foreningen, er styregruppen først lige begyndt at samle folk for at etablere lokalafdelingen. - Vi er først lige begyndt at samle kræfterne og efterlyse folk til foreningen. Men vi håber, at vi kan holde stiftende generalforsamling i sensommeren eller i begyndelsen af efteråret, siger Line Britt Madsen og fortæller, at foreningen i løbet af efteråret vil stå bag debataftner og møder, hvor foreningen vil lytte til forældrenes holdninger og ønsker.