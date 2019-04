Demente i Esbjerg skal ud at køre for millioner

- Det har været en udfordring at få folk afsted til for eksempel aflastning, træning, aktiviteter på dagcentre, familiebesøg og forskellige fritids- og kulturarrangementer. Med pengene her får vi mulighed for at tilbyde borgerne bedre mulighed for at komme ud og få oplevelser af forskellig slags. Det kunne for eksempel være en borger, der ønsker at komme på fodboldstadion og se en kamp, siger Arne Nikolajsen.

Belønning for indsats

De øremærkede penge kan som udgangspunkt komme alle borgere med en demensdiagnose til gode, men Arne Nikolajsen forudser, at det bliver borgere i eget hjem, der får mest gavn af pengene.

- Det vil give en større frihed og mere tilgængelighed for demensramte borgere, og nu skal vi til at konkretisere projektet. Vi har faktisk fået penge til alle de projekter indenfor demensområdet, vi har ansøgt om i år, og det ser jeg som et udtryk for, at vi af staten bliver belønnet for vores demensindsats her i kommunen. Vi vil gerne skabe et mere trygt og sikkert samfund for borgere med demens, hvor de oplever mere frihed og flere tilbud, og hvor de under trygge forhold kommer så meget som muligt ud blandt resten af befolkningen. Pengene her kan være med til at understøtte den kurs, siger Arne Nikolajsen.

De 6,2 millioner kroner er fordelt på to portioner à 3,1 millioner, hvoraf første portion kan anvendes straks.