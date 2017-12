Dele af ishockeyarena vil leve videre ved speedwaybane

Esbjerg: Når Granly Hockey Arena skal rives ned, efter at ishockeysæsonen er slut, bliver dele af den gamle hal genanvendt.

Fra sit virke som formand i Kultur- og Fritidsudvalget ved Jakob Lose (V) nemlig, at man har et ønske om opgradere Granly Speedway Arena, som mangler siddetribuner. Derfor ønsker han at sende dele af Granly Hockey Arena til Korskroen, nærmere betegnet Granly Speedway Arena. Så når nedrivningsarbejdet går i gang til foråret, bliver der passet godt på stolene, som efterfølgende vil blive tranporteret ud til Granly Speedway Arena. Rent praktisk kan skelettet ikke genanvendes, da det er bygget til indendørs brug, men stolene kan genbruges.

- Det glæder mig, at det er muligt at genanvende dele af Granly Hockey Arena, og så er det et rigtig godt projekt at støtte, udtaler Jakob Lose i en pressemeddelelse. /EXP