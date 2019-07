Del af slagterigrund solgt: Skal bruges til parkering ved nyt hotelbyggeri

Esbjerg: Der er sat hegn op på et større areal ved siden af Esbjerg Havns mønstringshus og lige over for Det Faglige Hus' store byggeprojekt, Teglværkskvarteret, hvor kraner og entreprenørmaskiner lige nu arbejder på højtryk ud mod Gammelby Ringvej.

Og indhegningen af arealet på den ene side og byggeprojektet på den anden hænger nøje sammen, erkender den administrerende direktør for Det Faglige Hus, Brian Elsted Hansen, da han bliver spurgt.

- Vi har købt et areal på 10.900 kvadratmeter af den gamle slagterigrund med overtagelse til foråret næste år. Der skal rives to bygninger ned, men det sørger Danish Crown for inden overtagelsen, forklarer Brian Elsted Hansen, der tilføjer, at det store areal skal bruges til et stort antal parkeringspladser for blandt andet de hotel- og konferencefaciliteter, Det Faglige Hus forhandler med hoteloperatører og investorer om.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger har der været forhandlet til flere sider i længere tid, men Brian Elsted Hansen ønsker ikke at løfte sløret for, hvem man forhandler med, hvor langt man er i processen, eller hvornår der kan tænkes at blive lukket en aftale.

- Jeg kan bare konstatere, at der er flere, der kigger interesseret på Esbjerg, som jo er under stærk udvikling og forvandling i disse år, og ser byen som oplagt for etablering af konferencefaciliteter, siger Brian Elsted Hansen.