- Vi vil derudover udvikle på områderne biotek, energi og IT, ligesom vi går med tanker om centerdannelser, der gerne skulle føre uddannelsespladser med sig, men jeg kan ikke blive alt for konkret på det lige nu. Derudover vil vi etablere en innovation-hub i Esbjerg efter sommerferien, hvor de lokale samarbejdspartnere fra industrien kan komme ind og lave projekter og tale med de studerende - og eventuelt være katalysator for etablering af nye virksomheder. Vi arbejder for at komme tættere på erhvervslivet - det er uhyre vigtigt, for ellers mangler vi en spiller i forhold til både engagement og økonomi, siger Mogens Rysholt Poulsen.

Det mener dekanen på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på AAU, Mogens Rysholt Poulsen, der således peger på, at nok standser AAU Esbjerg optaget på tre ingeniøruddannelser inden for bygge & anlæg samt maskinkonstruktion for at fokusere på diplomingeniørerne i stedet, men samtidig har en ny industriel uddannelseslinje set dagens lys, nemlig "Applied Industrial Electronics" (Anvendt Industriel Elektronik, red.). Den nye uddannelse skal være med til at skaffe flere studerende til AAU Esbjerg.

Uddannelser vil dø

Professor i Structural Mechanics (bærende konstruktioner, red), Ph.d., Lars Damkilde, Aalborg Universitet, er bekymret for ledelsens beslutning om at sætte de tre ingeniøruddannelser i Esbjerg på pause og koncentrere sig om at uddanne diplomingeniører i stedet. Han vurderer for det første, at diplomuddannelserne vil dø ud på sigt af mangel på undervisere, fordi der her ikke er et element af forskning, hvilket de fleste undervisere tiltrækkes af. For det andet er Lars Damkilde bekymret for den indvirkning, beslutningen vil have på erhvervslivet.

- Jeg mener, det er en realistisk vurdering, at også diplomuddannelserne vil dø ud, og nej, jeg synes ikke, det er en rigtig beslutning, der er truffet. Der er et stort behov for bygge- og maskiningeniører i industrien, og de kommer meget hurtigt i job, når de er færdige. Det er også et spørgsmål om at definere, hvad vores vigtigste opgave er - den er at uddanne ingeniører, og forskningselementet skal være med til at holde undervisningen up to date. At der har været begrænset søgning i en periode handler nok om, at de studerende fokuserer på mere moderne uddannelser - det kræver en relativ stor indsats at få det vendt. Også på landsplan, siger Lars Damkilde og fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at det vil presse især det lokale erhvervsliv. Hvis man er uddannet civilingeniør i København, føles et job i Esbjerg som meget langt væk, siger professoren.