Deadline for Projekt Jernstøberiets lokalplan er nu fastlagt

Arbejdet med at skabe fundamentet for Ribes nye boligområde, Projekt Jernstøberiet, gået i gang, og arbejdsgruppen bag har nu sat en deadline for færdiggørelsen af ny lokalplan.

Ribe: Sidste år blev vinderprojektet for Ribes nye bydel, Projekt Jernstøberiet, afsløret, og at interesserede stadig ringer til både Esbjerg Kommune og Ribe Jernindustris direktør, Michael Boel Olesen, for at blive skrevet på venteliste til en lejlighed, viser blot, at forventningerne til projektet er store.

Nu er man kommet så langt, at der er blevet sat navne på de folk, der skal skabe lokalplanen, og der er samtidig fastlagt en deadline.

- Det er vigtigt for os at få sat arbejdet i gang, og vi har nu fået sat deadline på lokalplanen, som skal være gjort færdig i år. Tålmodighed har aldrig været en del af mig, så derfor betyder det meget, at vi kommer i gang nu. Projekt Jernstøberiet startes altså op i 2019, og det glæder mig naturligvis rigtig meget, siger Ribe Jernindustris direktør, Michael Boel Olesen.

Marianne Rønnow Marcussen fra CFBO, der repræsenterer Ribe Jernindustri, skal stå i spidsen for arbejdet med projektet, som skal udføres i et tæt samarbejde med teknisk direktør Hans Kjær og projektleder Jan Ove Pedersen fra Esbjerg Kommune.

Der er også lavet en koordineringsgruppe med folk fra Esbjerg Kommune, CFBO, Ribe Jernindustri og Realdania. Derudover er arkitekter fra Vandkunsten, der leverede vinderprojektet, tilknyttet. De skal levere indlæg, bilag og skitsetegninger til lokalplanen.

- Det er et stort og stærkt team, der er tilknyttet projektet, og folkene her skal sikre, at lokalplanen får skabt de rigtige rammer for vinderprojektet. Vi glæder os alle over, at der nu endelig kommer gang i det spændende arbejde, og det tror jeg også mange i Ribe ser frem til, lyder der fra Michael Boel Olesen, som oplyser, at Lidl projektet kan igangsættes først i det nye år.