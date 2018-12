Esbjerg: Hjulene er reddet for Esbjergs street-ungdom: Find skateboard, løbehjulet og dansesko frem igen. Gadesporten åbner igen i Esbjerg i dag lørdag.

Du kan komme indendørs i Game Streetmekka igen. De nye bygningsdele af ungdomsmekkaet åbner igen klokken 10.00, mens de gamle remisebygninger afventer renovering. Så genstarten på gadesporten bliver på mindre plads i denne omgang, men i AsfaltMekka kan der både skates og køres scoot (løbehjul), dyrkes parkour og som altid i den store hal med det sorte gulv spilles streetbasket og gadefodbold.

Der laves en midlertidig indgang til den del af remissen, der ligger til venstre for den rigtige indgang. Brickmekka og loungen forbliver lukket på grund af problemerne med sundhedsskadelig skimmelsvamp i de utætte tage og ved ventilationsrør.

Der asfalteres udendørs fra forpladsen hen til den nye dør, hvor der bliver en midlertidig reception til tjek-in til det genåbnede streetmekka.

- Vi er enormt glade for at kunne invitere alle indenfor igen, siger Mikkel Selmar, chef for de fire danske Game Streetmekkaer og dermed også Esbjerg-afdelingen.