De unge cykeltalenter fulgt på vej af klapsalver

Ribe: Der er to minutter til starten går. Bag mangefarvede solbriller står Anders Toft Nielsen roligt, cykelrytteren fra Sønderris har været med i gamet i ni år, så han er rolig og fuld af selvtillid.

Hans hold, Team Mascot Workware fra Silkeborg, er blandt de stærke ved dagens danmarksmesterskab for landevejsløb for juniorer, U19 Herrer, og han har masser af overskud til at snakke med den lokale avis.

Der er et minut til start, lyder speaker Torben Joensens stemme ud over Odins Plads på den varme lørdag. 122 svedige kilometer venter før målstregen i Esbjerg. Joensen har styr på detaljerne, mens teamenes folk, forældre og tilskuere står tæt på det runde træværk omkring pladsen ved museet Ribes Vikinger.

- Vores hold skal gå efter at få en danmarksmester, vi har mange kort at spille med, og ja, jeg er et af de kort, siger Anders Toft Nielsen med et smil bag de hippe solbriller.

Selv om danmarksmesterskabet for de unge ryttere ikke er hans største oplevelse i cykelsporten, er han ikke i tvivl:

- Det er en stor oplevelse, fordi det er på hjemmebane.

Ifølge arrangørerne hjemmeside udgik Anders Toft Nielsen desværre under løbet.