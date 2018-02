De sætter Vejrup på verdenskortet

En del borgere i Vejrup er nogle globetrottere, og når de er ude i den store verden, flager de gerne for deres hjemby. Det gør de både på toppen af Kilimanjaro, på toppen af en gletcher i New Zealand, i St. Petersburg, Los Angeles og mange andre spændende steder.

VEJRUP: Et Europakort og et verdenskort i gangen ved Vejrup-Endrup Fritidscenter fortæller historien om nogle Vejrup-borgere, som har globetrotterblod i årerne og som i hvert fald langt fra holder sig inden for bygrænsen. De har tværtimod lyst til at se og komme ud og opleve den store verden, og når de står på toppen af Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro på næsten 6000 meter i Tanzania, eller på toppen af en vulkan i New Zealand - ja, så vifter de gerne med tørklædet, som viser, at de skam kommer fra Vejrup i det flade Vestjylland.

Det startede i 2005, da Anders Ebener fra Vejrup var i Australien og foran operaen i Sydney stod med tørklædet fra Vejrup. Den begivenhed fik han foreviget, og så sendte han et billede hjem til Per Burkal i Vejrup, som dengang var halbestyrer i byens idrætshal.

- Og så fik jeg ideen om, at vi da kunne få alle andre borgere fra Vejrup til at tage et billede af sig selv med et Vejrup-halstørklæde, når de rejste ud i Europa eller andre spændende steder rundt om i verden, fortæller Per Burkal.