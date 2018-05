De rejser et telt fyldt med flyvende unger

Flying Superkids indleder årets turné med at optræde i Esbjerg. Her ses en af lederne, Lars Holst Godbersen, med de 100 hullahop-ringe, som en 11-årig pige i forestillingen prøver at hulahoppe med på én gang. Foto: André Thorup

For sjette år i træk får Esbjerg besøg af Flying Superkids. Byen er første stop på årets tourplan, der begynder torsdag og tæller i alt 70 forestillinger - halvdelen af dem opføres i et stort, specialdesignet cirkustelt

Esbjerg: Er det cirkus? Akrobatik? Gymnastik? Eller er det bare en flok tossede unger, som bryder både tyngde- og Janteloven i et fascinerende forsøg på at bevise, at alt er muligt for dém, der virkelig vil? Er deres forestilling magi? Eller et forsøg på at manifestere, at menneskekroppen kan præstere det umulige, når bare den bruges rigtigt? Det er svært at beskrive præcis, hvad der venter esbjergenserne torsdag til og med søndag i denne uge. Men noget er under opsejling: Et stort, rødt, special-designet cirkustelt er rejst i udkanten af byen, og farvestrålende plakater på byens lygtepæle fortæller, at de flyvende børn fra Århus - bedre kendt som Flying Superkids - er klar til at begejstre tusindvis af tilskuere. Esbjerg er første stop på årets turné, og alle, som er involveret i forestillingernes store set-up, går lige nu rundt med flagrende sommerfugle i maverne. - Det forpligter at have succes, og vi går målrettet efter at sammensætte endnu en forestilling, hvor publikum kvitterer med stående bifald undervejs. Har publikum i teltet det godt, har børnene det også godt, når de performer, fortæller Lars Holst Godbersen, som er en af ledere bag Flying Superkids.

Flying Superkids Flying Superkids vil inspirere andre børn til bevægelse.Børnene er i alderen 7 til 18 år. Derudover medvirker en række "oldstars". Ældste deltager er 23 år.



Børnene bor alle i Østjylland.



Flying Superkids er en del af den almennyttige gymnastikforening Gymnastikgården ved Aarhus.



Ved forestillingerne er der et stort aktivitetsområde, fyldt med hoppeborge med mere. Her kan publikums-børn boltre sig og deltage i forskellige workshops.



Hver sommer opføres telt-forestillinger i Esbjerg, Odense, Aarhus, Aalborg og København. Herefter følger forestillinger i en lang række idrætshaller landet over.

Formidler masser af livsglæde Den overordene tanke er, at superbørnene skal formidle masser af livsglæde og give andre børn lyst til at bruge og udforske kroppens muligheder. Forestillingerne fornyes år for år, og i år har man for eksempel bygget en to meter høj, oval platform. Fra den skal super-børnene springe ned på en rund trampolin og derefter lande i forskellige hoppeborge. En 11-årig pige forsøger at hulahoppe med 100 hulahopringe på én gang, og nogle af børnene performer gennem fyrværkeri. En del af årets forestilling er indøvet i Mellemøsten, da Flying Superkids i april gæsteoptrådte på et statsejet kasino i Beirut.

Inviterer andre børn med Flying Superkids gæster Esbjerg for sjette år i træk og er så glade for at gæste netop Esbjerg, at de torsdag formiddag inviterer cirka 1.000 lokale skolebørn til gratis at se en del af forestillingen. Skolebørnene inviteres til at deltage i en fælles morgengymnastik efterfulgt at muligheden for at boltre sig i opstillede hoppeborge. Skulle der være en Esbjerg-gut eller en gutinde, som herefter drømmer om at blive superkid, skal der nok lidt overtalelse til hos mor og far derhjemme. Det vil nemlig kræve en flytning. Lars Godbersen forklarer: - Flying Superkids træner tre gange om ugen og har derudover en del hjemmetræning. Vores superbørn bor alle i Østjylland. Bor de ikke dér, går det hele op i kørsel. Superbørnene tager mindst 400 armbøjninger, 400 mavebøjninger og 400 rygbøjninger om ugen. Derudover går de i spagat.