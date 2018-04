De plaffede hinanden ned i Musikhuset

Lørdag var Musikhuset i Esbjerg omdannet til et stort mekka for udøvere af esport. 12 af landets bedste Esporthold inden for DGI dystede i to rækker om pokaler, hæder og ære og kvalifikation til de officielle Danmarksmesterskaber i Esport.

ESBJERG: Høje jubelbrøl, koncentrerede blikke på skærmen og udelt glæde over at ramme en modstander. Der var det hele lørdag tidligt på eftermiddagen, da en række af landets største talenter inden for Esporten omdannede Musikhuset i Esbjerg til et eldorado for gamere.

Anledningen var, at DGI holdt landsmesterskaber i Esport. De otte bedste hold i skydespillet Counter Strike og de fire bedste hold i spillet League of Legends havde kvalificeret sig til finalestævnet i Esbjerg, og intensiteten og entusiasmen i Musikhuset kunne i det store hele godt måle sig med de teaterforestillinger og koncerter af enhver art, som normalt fylder ét af Esbjergs kulturelle flagskibe.

- Det handler om at holde hovedet koldt, om at være god til at kommunikere og til at kunne samarbejde. Counter Strike er et meget taktisk spil, fortæller Peter Floor Kousgaard fra SGI Eport.

Det gjorde han, mens hans holdkammerater udkæmpede en drabelig og yderst jævnbyrdig kamp med et hold fra Kolding - med navnet Kolding Academy.

- Det gælder om at dække hinanden af, så på den måde er spillet meget taktisk. Det fede ved at spille i en forening som SGI er, at vi også har et godt fællesskab. Vi er en breddeklub, så for os handler det ikke om at vinde for enhver pris. Det gør det lige her og nu, men vi har det sjovt og hyggeligt samtidig, understreger han.