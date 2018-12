De frivillige fik pris for at hjælpe kriseramte mænd

Gruppen af frivillige rummer mange forskellige personer: Det kan være frivillige socialrådgivere, der hjælper med at udfylde papirer og rådgiver, det kan være terapeuter, der laver samtaleforløb og rådgivning, og det kan være de mange frivillige, der hjælper og støtter, så mændene får mod på at deltage i centrets aktiviteter ud af huset.

Esbjerg: De frivillige i Mandecentret Esbjerg yder en stor indsats for at hjælpe, støtte og motivere mænd i krise. Derfor modtog Frivilliggruppen forleden prisen som Hverdagens Helte fra Sydbank og JydskeVestkysten. Det skete ved den årlige julefrokost for frivillige og medarbejdere. Prisen består af et diplom samt 2500 kroner.

De isolerer sig

- Mænd i krise kan have en tendens til at isolere sig. De har svært ved at søge hjælp i en krise, forklarer forstanderen, der har oplevet, hvordan de frivilliges arbejde er med til at skabe nye netværk, nye venskaber og relationer.

- De frivillige og vores brugere kender jo hinanden. Og det har virkelig betydning, det arbejde, som vores frivillige yder, siger Teddy Jalk.

For eksempel tilbyder en kok på frivillig basis at hjælpe mændene med at lave spændende hverdagsmad ud af, hvad der lige findes i køleskabet.

- Vi er meget beæret over og stolt af, at de frivillige får prisen. Vi er rigtig glade for vores frivillige, fortsætter forstanderen.