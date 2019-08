De franske veteraner strålede: 45 gamle biler kom på landevejen

Ribe: Den ældste bil var fra 1926, men de fleste var fra de glade 60'ere, da danskerne fik råd til en lille familiebil. Og de var små dengang, de franske Renault'er.

Det kunne man opleve på landevejene omkring Ribe i går. Campister på Ribe Camping kunne allerede torsdag og resten af ugen spærre øjnene op, efterhånden som de franske biler dukkede op til årstræf på pladsen.

Renault Veteranerne arbejder med bevaring af ældre Renault-biler, og de fandt sammen til årstræf på Ribe Camping denne weekend.

- Det går formidabelt godt. Det bliver et årstræf og et 30 års-jubilæum, som vi aldrig kommer til at glemme. Der har aldrig været så mange biler med til vores årstræf før, fortæller klubbens formand, Tom Rasmussen.

Han kører selv i en åben Renault Floride sportsvogn fra 1962 sammen med en kammerat.

Tom har aldrig set så mange gamle Renault-biler samlet før. Han betegner synet af de 45 biler på p-pladsen som et tværsnit af Danmark anno 1965 - eller deromkring.