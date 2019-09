De er dem de andre ikke må lege med

I Kvaglund vælger mange fra villakvartererne, at deres børn skal gå på privatinstitutionen Blåmuslingen eller et sted i midtbyen. På Stengårdsvej bliver børn udmeldt, når forældrene vil flytte til en adresse med mere fremtid i. Pædagogerne i de udsatte områder drømmer også om mere blandede børn, men oplever samtidig at være i velfungerende institutioner, hvor der er et særligt overskud, og børnene gør fremskridt.

ESBJERG: Det var ikke institutionen, der var noget galt med, da en far for få uger siden kom ind på kontoret for at melde sin datter ud af daginstitutionen Valmuen. Det slog han helt fast. De havde været endog meget glade for både vuggestuen og børnehaven.

Men han var nået frem til, at hvis han skulle gøre sig håb om nogensinde at få et job, så det ikke godt ud at have adresse på Stengårdsvej. Så nu ville familien flytte.

- Den slags udmeldinger oplever vi af og til. Forældrene søger andre steder hen, fordi de oplever, at det at bo på Stengårdsvej eller i Hedelundgårdparken er en hæmsko for dem. Der bliver talt så meget om de områder, især efter ghettoplanen, og det gør forældre urolige. De kan også være bekymrede for at sende deres børn i en af de lokale skoler og lader børnene gå et helt andet sted. Det er drønærgerligt, siger områdeleder Marianne Guldager Jensen.

Hun er områdeleder for fire integrerede daginstitutioner: Valmuen på Stengårdsvej, Børnehusene Kvaglund i Askekrattet, Kahytten i Skads og Energien i Tjæreborg. Og at de to førstnævnte institutioner bliver berørt af regerings ghettoplan, fordi de ligger i henholdsvis et ghettoområde og et udsat område, bekymrer hende.

Begge steder står til at skulle afvise mange børn fra lokalområdet i fremtiden, fordi de 1. januar kun må optage 30 procent af børnene fra områder, som er enten udsatte eller ghettoområder. Men det er svært, når det netop er i sådan et område, institutionen ligger. I Børnehusene Kvaglund kommer omkring 80 procent af børnene således fra et udsat område i dag.