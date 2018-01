De ansatte på Sydvestjysk Sygehus melder sig sjældent syge

Personalet på Sydvestjysk Sygehus har færre sygedage end kolleger på andre sygehuse i regionen. Det skyldes et godt arbejdsmiljø, mener Per Busk, administrerende sygehusdirektør i Esbjerg.

Esbjerg: Forkølelse, lidt diarré, en smule feber eller ondt i ryg og skuldre? Sådanne symptomer får formentligt mange af os til at ringe til chefen med meldingen: "Jeg kommer ikke i dag. Jeg er syg", men sådan er det ikke på Sydvestjysk Sygehus. Her hanker de ansatte op i sig selv og går på arbejde alligevel. Sygehuset har det laveste sygefravær i Region Syddanmark, når man sammenligner sygefraværet på regionens somatiske sygehusenheder, og det glæder naturligvis administrerende sygehusdirektør i Esbjerg, Per Busk.

Han siger:

- Jeg er stolt af det lave sygefravær, og jeg tror, alle på sygehuset deler denne stolthed. Vi kan ikke rigtig pege på, at vi gør noget anderledes i forhold til, hvad man gør på andre sygehuse med betydning for sygefraværet. Vi følger for eksempel de regler, regionen har på området, med henblik på samtaler og opfølgning i forbindelse med længere tids sygdom. Grundlæggende vil jeg dog mene, at et lavt sygefravær er udtryk for, at vi har et godt arbejdsmiljø og et meget engageret personale, og det er jeg glad for.

Et godt arbejdsmiljø er en del af fundamentet for den strategi, man arbejder efter på Sydvestjysk Sygehus, oplyser Per Busk, som påpeger, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at personalet kan tage sig bedst muligt af patienterne. Han oplyser, at man på sygehuset ind imellem er udfordret på det med arbejdsmiljøet, men fastslår, at arbejdsmiljøet på sygehuset generelt er godt.

JydskeVestkysten har forgæves forsøgt at træffe fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Sydvestjysk Sygehus, Lena S. Nielsen, for en kommentar til, hvorfor sygefraværet på sygehuset er så lavt.