Datacenter lukker stor vej: Borgere foreslår plaster på såret

Nordskrænten ses nederst og Kjersing Ringvej øverst. I et borgerforslag udtrykkes ønsket om, at kommunen vil færdiggøre Østre Kjersingvej til Guldborgsundvej. Dermed mindskes generne ved lukning af Nordskrænten som følge af et planlagt datacenter. Illustration: Arkiv

Borger har oprettet et borgerforslag, der skal få byrådet til at overveje muligheden for at lægge et stykke asfalt til Østre Kjersingvej mellem Nordskrænten og Kjersing Ringvej. Herved mindskes generne ved det planlagte datacenters lukning af Nordskrænten. Men borgerforslaget kræver mindst 2.000 støtter.

Esbjerg: Omkring 1.500 bilister står til at miste deres daglige køretur på Nordskrænten mellem Andrup og Kvaglund, når et udenlandsk selskab vil opføre et gigantisk datacenter med omkring 250.000 kvadratmeter under tag på en knap to millioner kvadratmeter stor grund. Sådan ligger landet i hvert fald efter, at Teknik & Byggeudvalget trods massive protester har vedtaget at lukke vejen, der krydser Esbjergmotorvejen. Men flere borgere har rent faktisk foreslået en løsning som et slags plaster på såret, og nu har en borger i Kvaglund stillet forslaget som et såkaldt "Borgerforslag." Ole Asmussen, villaejer i Morbærlunden i Kvaglund, har via Esbjerg Kommunes hjemmeside oprettet borgerforslaget, der går ud på at åbne Østre Kjersingvej for gennemgående trafik mellem Nordskrænten og Kjersing Ringvej. Helt præcist lyder Asmussen forslag således: "I forbindelse med opførelsen af et nyt datacenter i Andrup er det planen, at Nordskrænten skal afspærres fra Højdevej til Andrup. Dermed afskæres beboerne i bl.a. Kvaglund for en hurtig vej til Andrup. Øster Kjersingvej blev i sin tid lukket ifm. udbygningen af industriområdet langs Kjersing Ringvej. Den går fra Nordskrænten og næsten ud til en rundkørsel på Kjersing Ringvej. Mit forslag er at Øster Kjersingvej genåbnes og gøres farbar som en bred vej mellem Nordskrænten og Kjersing Ringvej. Dermed spares mange kilometer for beboere, der skal til motorvejen/Andrup mv."

Sagen kort Esbjerg Kommune er blevet kontaktet af en udenlandsk virksomhed, som mellem Esbjerg og Andrup vil opføre " Projekt Ember" - et datacenter med datahaller samt supportfaciliteter og indrettet med interne veje og parkering med videre og forskellige teknikbygninger og teknisk udstyr. Det er planen, at datacentret anlægges i flere etaper hen over en årrække, og der bruges i underkanten af to millioner kvadratmeter jord.



Det aktuelle Projekt Ember omfatter cirka 250.000 kvadratmeter bebygget areal fordelt på 200.000 kvadratmeter datahaller og 50.000 kvadratmeter administrations-, logistik-og servicebygninger, samt herudover en eller to højspændingsstationer, hver med et areal på cirka 30.000 kvadratmeter og nødstrømsanlæg med et samlet areal på cirka 6.500 kvadratmeter.