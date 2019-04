Darums gamle kro skal rives ned

Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg godkendte på udvalgsmøde, at den tidligere kro i Darum trods status som bevaringsværdig må rives ned. Årsagen er, at bygningens forfatning ganske enkelt er for dårlig med fare for nedstyrtning.

Darum: Det er lidt af en øjebø, der ligger på en central placering blandt de mange smukke og nyrenoverede huse i Darum.

Men nu er Darums gamle kro på vej til at forsvinde fra jordens overflade, efter at et enige Plan & Miljøudvalg i denne uge besluttet, at byens gamle kro må rives ned.

På et byrådsmøde i september 2018 blev det besluttet at give nedrivningstilladelse og yde tilskud til nedrivning af tilbygninger til den gamle krobygning, men efter nedrivningen af disse viste det sig, at selve krobygningen er i dårligere stand end først antaget.

Den oprindelige beslutning om alene at nedrive tilbygningerne, tog udgangspunkt i hovedbygningens formodede bevaringsværdi, idet bygningen stod anført med en høj bevaringsværdi, SAVE-værdi 3, men på baggrund af bygningernes ringe tilstand foretog kommunens teknik & miljøforvaltning en revurdering af bygningen, som konkluderede, at bevaringsværdien burde ændres til 5.

- Det er netop på grund af bevaringsværdien og det, at kroen er en vigtig del af Darums historie, at vi har været påpasselige med, hvad vi skulle gøre i denne sag. Vi har prøvet at bevare den sidste del, men det blev vurderet, at den ikke stod til at redde, siger formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini(S).