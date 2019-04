Darum vil vise sig frem for cykelturisterne

Darum: Der skal etableres en fem kilometer lang cykelrundtur fra Ribe Diget vest for Darum, der i et loop skal føres ind omkring Darum Vadehavslandsby, hvor cyklisterne skal præsenteres for nogle af landsbyens gamle marskgårde.

Sådan lyder den overordnede idé bag friluftlivsprojektet "Cykelrute - Darum Marskgårde," hvor Darum skal forbindes med den nationale cykelrute Vestkystruten, der løber langs den danske vestkyst.

Idéen var så god, at Nationalpark Vadehavet valgte at støtte projektet økonomisk, og bag projektet står Darum Lokalråd, hvor formand Helle Ertmann har taget initiativ sammen med den lokale ildsjæl Elisabeth Rasmussen. JydskeVestkysten tog en smuk aprildag på cykeltur med de to kvinder, så de kunne vise, hvad turister og lokale vil opleve når de lægger ruten igennem Darum.

- Vi vil gerne vise, at byen tidligere var en af de største vadehavsbyer med 40 større gårde, siger Helle Ertmann, mens hun fører cyklen rundt mellem de mange nyrenoverede og stråtækte gårde i den idylliske landsby.