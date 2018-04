Darum skal skaffe tre millioner til ny butik

- Vi har lavet rammerne for det butiksprojekt, som ligner den model borgerne i Vejrup brugte, da de etablerede deres forretning for godt to år siden. Vi laver et anpartsselskab, og vi har udset os en grund på Gl. Darumvej, og så kalkulerer vi med et budget for bygning og etablering af forretningen, inventar og tankanlæg på sammenlagt 12 millioner kroner. Heraf forventer vi selv at skulle samle tre millioner kroner, fortæller Lasse Boesen, som er med i butiksudvalget.

Det sker ved et borgermøde klokken 19 i Darum Kultur- og Fritidscenter, og det er butiksudvalget under lokalrådet i Darum, som inviterer til borgermødet.

Han tror selv på, at det vil være realistisk at samle de tre millioner kroner ved at sælge anparter til 2500 kroner pr. styk.

- Nu skal vi jo bruge borgermødet til at orientere om ideerne og baggrunden for projektet. Jeg er ikke i tvivl om, at Darum som lokalområde vil blive endnu mere attraktivt med en dagligvareforretning. Det betyder så også, at husene stiger i værdi, og derfor kan det give god mening at investere i anparter i butiksprojektet, siger Lasse Boesen.

Han fortæller, at tidsplanen er, at borgerne frem til søndag den 29. april kan afgive tilsagn om hvor mange anparter de vil købe, og herefter vil butiksgruppen og lokalrådet se, om det rækker til at køre videre med projektet.

Hvad så hvis der er kommet tilsagn om køb af anparter for en million kroner. Er det nok?

- Det er det næppe. Jeg forventer, at vi skal op på forhåndstilsagn til sammenlagt to millioner kroner. Så kan vi hente de resterende penge ved at stemme dørklokker og på en række andre aktiviteter. Vi synes selv det er realistisk, og indtil nu har vi mærket meget stor interesse for projektet i Darum og omegn, siger Lasse Boesen.