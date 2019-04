Darum modtager økonomisk støtte fra Nationalpark Vadehavet

Vadehavet: En snes ansøgninger spændende fra friluftsprojekter, friluftsfaciliteter og naturprojekter til netværksarrangementer og events har netop modtaget tilsagn fra Nationalpark Vadehavet på tilsammen 100.000 kroner.

Et af projekterne ligger i Darum, hvor et nyt cykel- og friluftsprojekt er under opsejling.

Darum Lokalråd har fået 10.000 kr. til friluftlivsprojektet Cykelrute - Darum Marskgårde, der forbinder Darum med Vestkystruten, og generelt er man fra Nationalparkens side begejstrede over det samlede antal ansøgninger.

- Vi modtog langt flere ansøgninger, end vi havde forventet, så på trods af, at nationalparkens bestyrelse besluttede at øge puljen med 25.000 kroner, så der i alt var 100.000 kroner at dele ud af, måtte vi desværre skuffe 10 ansøgere, fortæller projektkonsulent Sara Lindholt i en pressemeddelelse fra Nationalpark Vadehavet.

Ud over Darum Lokalråd er der blandt modtagerne også Sneum-Tjæreborg Lokalråd, der har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftlivsprojektet Sneum Sluse projektet, hvor lokalrådet sammen med Darum Lokalråd vil anlægge friluftsfaciliteter ved Sneum Sluse, bl.a. en havkajakrampe.