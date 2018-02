Darum kan få sin egen e-sportsklub

Jens Vesterbæk og Kenn Dose har planer om at bringe e-sporten til Darum. De håber på at kunne stifte en e-sportsforening ved en generalforsamling mandag aften i Darum Kultur- og Fritidscenter.

- Min søn spiller counterstrike og er ikke til at drive væk fra computeren. Så jeg synes, det kunne være godt, hvis han kunne komme ud og blive engageret i et fællesskab om e-sporten, siger Jens Vesterbæk, der ikke selv kender ret meget til computerspillene.

Selv har Jens Vesterbæk en søn på 11 år, der også er glad for at sidde bag computerskærmen og spille.

- Hvis det kun var mig, der synes, det kunne være en god idé, var der ingen grund til at bruge energi på det. Men jeg kan se, at interessen er der med alle de positive tilbagemeldinger, jeg har fået. Så nu må vi se, hvad der sker til den stiftende generalforsamling på mandag, fortæller Jens Vesterbæk.

Det gav Jens Vesterbæk en idé: Darum skal have sin egen e-sportsklub. Derfor sendte han en prøveballon ud på Facebook for at se, om der var interesse for en klub i Darum.

Darum: Det startede med en snak med en gammel kammerat, der fortalte, at flere efterskoler startede e-sportslinjer, og at sporten var i rimelig stor vækst blandt unge.

Hjælpen kommer

- Jeg har ikke selv en klap forstand på e-sport, fortæller Jens Vesterbæk, hvis største bekymring var, at det kunne blive en udfordring at finde en eller flere trænere fra lokalområdet til e-sportsklubben.

Men den bekymring blev gjort til skamme, da Kenn Dose fra Darum hurtigt meldte sig på banen. Han har allerede taget trænerkursuser i e-sport gennem Ungdomsringen og vil gerne videreuddanne sig inden for feltet. Han kommer derfor til at fungere som træner og sparringspartner i e-sportsklubben, der udover at spille computer også skal indeholde fysisk træning.

- Det er helt fantastisk, at vi allerede nu har fundet en, der gerne vil være træner, og som samtidig er en person, som viser stor entusiasme for e-sporten, siger Jens Vesterbæk, der ser Kenn Dose som en vigtig brik i forhold til at danne klubben.

Initiativtageren håber, at der i Darum er opbakning nok til, at projektet kan blive virkelighed.

- En e-sportsklub kan være et alternativ til boldspil som fritidsinteresse. Og jeg kan se mig selv i det, fordi jeg selv er talentløs hvad angår boldspil, siger Jens Vesterbæk, der er klar på at lægge alle kræfter i projektet.

Det umiddelbare bud er, at der er nok interesse i Darum til at starte to til tre hold med fem børn og unge på hvert hold i klubben, som allerede har fået tilsagn på et ledigt lokale i Darum Kultur- og Fritidscenter.

Hvis e-sportsforeningen bliver stiftet mandag aften, så vil det store arbejde med at søge fonde og sponsorater til det dyre udstyr for alvor begynde.