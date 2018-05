Darum har tilsagn om 1,5 millioner til ny butik

DARUM: Uden at have lavet et egentligt opsøgende arbejde er butiksgruppen, som arbejder for en ny kommende købmandsforretning i Darum halvvejs mod målet om at skaffe tre millioner kroner som startkapital til det ejendomsselskab, som skal stå for at etablere butikken. Borgere fra cirka 200 husstande - primært i Darum Sogn - har således givet tilsagn om at købe anparter til en samlet værdi af 1,5 millioner kroner. Det er sket i kølvandet på det borgermøde i Darum, som for knap en måned siden samlede 360 Darum-borgere, som var interesseret i butiksprojektet.

- Opbakningen i form af tilsagn om køb af anparter viser, at interessen for, at vi får etableret en butik i byen er meget stor. Vi har jo ikke lavet en proaktiv indsats endnu. Vi har ikke været ude og ringe på dørklokker og besøge de 438 husstande i Darum Sogn, så potientialet er stort, mener Lasse Boesen, talsmand for Butiksgruppen i Darum.

Han understreger, at der forestår et stort arbejde for Butiksgruppen. I første omgang håber man at kunne skaffe cirka 15 frivillige "ambassadører" for butiksprojektet. Folk, som er villige til at gå ud til de enkelte husstande og fortælle om og om muligt skaffe støtte til køb af anparter.