Darum har Vejrup som forbillede til ny butik

Dagligvarekæden Dagrofa har afsat 50.000 kroner til at lave en markedsundersøgelse i og omkring Darum, som skal dokumentere om der er opbakning til lokalrådets planer for en kommende dagligvarebutik i Darum.

- Vi har Min Købmand-forretningen i Vejrup som forbillede. Det de har lavet i Vejrup er fantastisk. Her har hele byen bakket op om etablering af forretningen, som jo blev mere end en købmandsforretning. Det er et rigtig godt supermarked. Den måde de greb det an på i Vejrup er til stor inspiration for os, og derfor har vi også holdt flere møder med folkene bag projektet i Vejrup. De har været rigtig flinke til at dele deres erfaringer med os, siger Erik Husted, som er med i butiksgruppen under lokalrådet i Darum.

Dagligvarekæden Dagrofa, som står blandt andet bag Spar og Min Købmand-butikkerne har således lovet lokalrådet at stille 50.000 kroner til rådighed til at gennemføre en markedsundersøgelse, som skal dokumentere om der er opbakning blandt de 1250 beboere i Darum Sogn til at etablere en dagligvareforretning i Darum by.

Lokalrådet og butiksgruppen i Darum kalkulerer med, at en mulig kommende dagligvareforretning skal ligge på en grund på Gl. Darumvej. Det kræver, at folkene i Darum får Esbjerg Kommune med til at ændre den gældende lokalplan. Grunden ligger lige nu i landzone, men her skal status ændres til byzone for, at der kan gives tilladelse til etablering af en dagligvareforretning på grunden.

Hvis der er opbakning til planerne i Darum har Dagrofa stillet i udsigt, at kæden vil stille en huslejegaranti i 15 år - på samme måde som det skete i Vejrup.

- Men vi vil stadig selv skulle samle nogle millioner kroner for at kunne levere cirka 30 procent af finansieringen af byggeriet. Derfor skal vi også stifte et selskab, og vi skal sælge anparter og lave husstandsindsamling på samme måde, som de gjorde i Vejrup. Og i løbet af foråret skal vi så også holde et borgermøde - under forudsætning af, at markedsundersøgelsen viser opbakning til projektet, siger Erik Husted.

Helle Ertmann, formand for lokalrådet i Darum siger, at projektet indebærer at Darum-borgerne skal ændre indkøbsvaner.

- I dag handler borgerne i Darum både i Ribe, Bramming, Tjæreborg, Hunderup og Esbjerg. Al den handel skal vi lægge i Darum, hvis det her skal lykkes. Men en dagligvarebutik i Darum vil også være med til at fremtidssikre vores lokalsamfund, og også bidrage til, at man kan blive boende i byen den dag man bliver gammel. Som det er nu er der mange ældre, som flytter fra byen, siger Helle Ertmann.