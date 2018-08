Darum har 14 lejeboliger i støbeskeen

DARUM: I Darum har det i flere år været et udbredt ønske at få flere lejeboliger til byen. Nu kommer de, og de 14 kommende lejeboliger på henholdsvis 85 og 115 kvadratmeter skal opføres på et område i bunden af Skråtoften - med skoven som nærmeste nabo og med stiforbindelse til skolen og byens idrætscenter.

På torsdag klokken 17 vil arbejdsgruppen, som står bag projektet holde et informationsmøde, hvor der vil blive fortalt om planerne. Mødet, som er åbent for alle interesserede, finder sted i Darum Kultur- og Fritidscenter, fortæller byrådsmedlem Karsten Degnbol, (V), som er med i arbejdsgruppen bag projektet.

- Vejen Byggeselskab, som står bag de kommende lejeboliger vil fortælle om ideerne bag projektet, og de vil også have deres arkitekt med på informationsmødet, fortæller Karsten Degnbol og føjer til, at de formelle ting med Esbjerg Kommune også er klar. Blandt andet, at kommunen betaler et såkaldt grundkapitaltilskud på ti procent af den samlede byggesum for projektet.

I forvejen er der et mindre antal lejeboliger i Darum. Blandt andet har Bramming Boligforening nogle lejeboliger, ligesom der er et antal private lejeboliger.

- Men alle disse boliger er lejet ud. Der er ikke nogle ledige lejeboliger. Og ideen med at bygge flere lejeboliger er, at f.eks. ældre, som sælger deres ejerbolig kan blive boende i byen. Det kan også være folk, som bliver skilt, som derfor får brug for en ekstra bolig. Samlet set skal det gerne medvirke til at skaffe flere indbyggere til byen, fordi vi forhåbentlig kan få flere børnefamilier til at flytte ind i nogle af de ejerboliger, som bliver til salg. Og dermed får vi også flere børn til skolen og idrætsforeningen - og er ad den vej med til at fremtidssikre byen, siger Karsten Degnbol.