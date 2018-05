Darum gentager succes med Vadehavsdag

Søndag den 27. maj vil der i igen blive afholdt Darum Vadehavsdag med en lang række aktiviteter for både børn og voksne fokuseret omkring Vadehavet og diget vest for Darum. Arrangørerne håber at kunne følge op på den store succes sidste år.

Men selv om barren var sat højt fra 2017-udgaven, så er de tilbageholdende med at opstille et succeskriterium for Darum Vadehavsdag 2018 trods et væld af spændende aktiviteter, hvor en imponerende stor del af Darums indbyggere, foreninger og institutioner er involveret.

- Vi havde et succeskriterie på et par hundrede gæster, da det var første gang vi afholdt det, og da dagen ligger på Nationalparkdagen, så er der mange andre begivenheder at konkurrere med, siger Elisabeth Rasmussen, der sammen med Mette B. Christiansen og Helle Ertmann er de tre arrangører bag Darum Vadehavsdag.

På en strålende solskinsdag valgte omkring 800 mennesker at møde frem til de mange aktiviteter centreret omkring områdets unikke natur, og lidt beskedent kalder arrangørerne det for et flot fremmøde.

Darum: Da man i maj 2017 holdt Darum Vadehavsdag på samme dag som den årlige Nationalparkdag, gik det næsten for godt til at være sandt.

Darum Vadehavsdag finder sted 27. maj og varer fra kl. 10.00-15.45.Der er blandt andet mulighed for oplevelsesture på vaden, mindfulness i naturen, smagsprøver på vadehavsprodukter, oplæg fra digegreven samt opleve en hyrdehund på arbejde med at hyrde løbeænder. Unge fra institutionen Helheden vil servere burgere med Vadehavslam, ligesom både hallen i Darum, Børnebyen, Ribe Digelag, darum Sognearkiv og det lokale atelier Tilly deltager med aktiviteter. FDF-spejderne vil lave vandkikkerter til børnene, ligesom der er masser af andre spændende aktiviteter for både børn og voksne.

Stor skuffelse

Darum Vadehavsdag åbnes på søndag klokken 10 med musik fra Esbjerg Jazztrio, hvorefter aktiviteterne følger i en lind strøm med afsæt i diget vest for Darum by.

- Vi prøver at få alle aspekter af naturen med. Hvordan vi bruger den, bliver klogere på den og beskytter den, og derfor har vi blandt andet oplæg om vadehavsplanter, udstilling fra Plastic Change omkring plast i verdenshavene samt oplæg fra Letbæk Plast, der laver møbler af gamle fiskenet, siger Mette B. Christiansen og forklarer, hvordan man sidste år oplevede, at folk deltog aktivt og ikke bare kom for at spise og gå en tur.

Men fra arrangørgruppen er der skuffelse over, at det, de selv havde set som et scoop i 2018, ikke bliver til noget.

- Vi var ovenud glade for, at Vadehavsskibet ville komme, men skipper vurderede efterfølgende, at havbunden var for farlig, fordi man som gæst skulle ret langt ud på havbunden for at komme ud til skibet ved lavvande. Det var en stor skuffelse for os, men det viser jo bare, at det er Vadehavet vi har med at gøre, som kan være ret uforudsigeligt, siger Elisabeth Rasmussen og forklarer, at der i stedet kommer folk fra skibet ind på land, hvor de fortæller om skibet og om sejlads i Nationalparken og i Vadehavet.