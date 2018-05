Darum festede for nyrenoveret kirkesti

- Kirkestien er omkring 400 år gammel, og dermed én af Danmarks ældste kirkestier. Den går gennem tre bydele i Darum - fra den ene bydel med tætte hække til de åbne marsklandskaber ud mod Vadehavet, konstaterede formanden for Darum Lokalråd, Helle Ertmann, da hun fortalte om arbejdet, der lå forud for renoveringen af stien.

Men i kraft af en flok insisterende ildsjæle i Darum Lokalråd og velvilje fra politikernes side lykkedes det sidste år at få en bevilling på 170.000 kroner med på kommunens budget og sammen med et tilskud på 65.000 kroner fra Friluftsrådet rakte det så til, at den 1,3 kilometer lange kirkesti blev belagt med slotsgrus, ligesom der på en del af strækningen er sået nyt græs til en græsrabat i begge sider af stien.

Rejse gennem Darum

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V), sagde i sin indvielsestale, at stien byder på en rejse tværs gennem Darum, og han roste folkene bag projektet for de seks opstillede informationstavler, som både giver informationer om kirkestien og byens og områdets historie. Borgmesteren understregede, at lokalrådet i Darum er ét af de mere aktive i Esbjerg Kommune, og så slog han samtidig fast, at et lokalsamfund som Darum øger sin attraktionsværdi, når aktive lokale kræfter går sammen om at gennemføre nye ting og det sker med udgangspunkt i en aktiv dialog med kommunen.

Jesper Frost Rasmussen havde en kommunal gave med til lokalrådet i Darum. Et indrammet værk lavet af kunstneren Lotte Lambæk, som fortæller sagnet om Darums to trolde - Toes og Breum. De to trolde var nogle hidsigpropper, så de kastede jord i hovedet på hinanden, og det endte så med at blive til de to små forhøjninger, som lokalt i Darum kaldes Toes og Breums Banke, syd for Darum Sønderby. På indvielsesdagen i den næsten sommerlige varme i Darum var det en kommunal gave, som vakte glæde i Darum.