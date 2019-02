Dark Sky kom godt fra start: Succesfuld lysmåling foretaget på Mandø

De indledende manøvrer for Dark Sky-projektet på Mandø blev gjort torsdag aften på Mandø, hvor de første målinger af lysforurening blev foretaget i et område på det sydlige Mandø tilhørende Den Danske Naturfond.

Derudover vil der være lys fra måne og stjerner samt fra de få lys, man kan ane i horisonten, hvis man bestiger diget rundt om Mandø, og Christina Føns' lysmåler viste da også, at Mandø ligger godt til i bestræbelserne på at få en Dark Sky-certificering.

Selv i mørke er Mandø fascinerende, for over låningsvejen flyver fugle ind i bilernes lyskegler, ænder og gæs laver sjove, usynlige lyde og ved ankomsten til Mandøs dige hoppede syv kaniner lystigt over vejen til velkomst.

Men om det er så mørkt, at Mandø kan få en international certificering som Dark Sky-område, var det, JydskeVestkystens journalist, miljøchef ved Esbjerg Kommune, Christina Føns og udvalgsformand for Plan & Miljø, Karen Sandrini(S), torsdag aften kørte til Mandø for at undersøge.

Mandø: At der er mørkt på Mandø på en råkold januarnat kommer nok ikke som en overraskelse for nogen.

Dark Sky-begrebet er et fænomen, der omhandler steder med minimal lysforurening, og hvor det vil være muligt at se stjernehimmel og Mælkevejen klart og tydeligt. Sammenslutningen bag kaldes International Dark Sky Association, og det er herfra der uddeles certificeringer til steder, der arbejder for at beskytte nattemørket, mindske lysforureningen og bevare stjernehimlen.I Danmark finder det på Møn, hvor det har været en stor, turistmæssig succes.

Astronomer

- Tallene fra målingerne viser, at vi har fundet et rigtigt godt område. Ud fra de værdier for lysforurening, vi har fået, kan man få en placering som enten guld, sølv eller bronze, og det ser ud til, at vi ligger til sølv. Men nu sender vi tallene ind, og så ser vi, hvad der sker, sagde Christina Føns efter at have foretaget målinger flere steder i området.

Karen Sandrini forsøgte at nedskrive de tal, hun fik fra Christina Føns, hvilket dog var vanskeligt i det bælgragende mørke, og under opholdet på Mandø blev både hun og Christina Føns stadig mere begejstrede, efterhånden som skyerne trak fra, og den klareste stjernehimmel dukkede op over Mandø.

- Jeg er glad for, at projektet er søsat, og jeg er helt overvældet over de klare stjernebilleder, vi oplever herovre, hvor Cassiopeia og Karlsvognen er mine yndlings, siger Karen Sandrini.

- Næste skridt bliver at finde en gruppe af folk, der vil være med i projektet, siger Christina Føns, der hos kommunen har været på jagt efter lokale astronomer, der kunne have en interesse i at være med omkring Dark Sky på Mandø.

Og bliver det så mørkt og klart, som det var, da Christina Føns på hjemturen stoppede bilen midt ude i Vadehavet for at se op på den imponerende stjernehvælving, så har mørke- og stjerneturister noget at se frem til, når Esbjerg Kommune kommer længere hen i processen med at få Dark Sky til Mandø.