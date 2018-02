Danske Spil smækker kassen i: Afviser at udbetale mysterie-millionerne

En af de mere bizarre hændelser i dansk lotto-historie har udspillet sig i Strandvejens Kiosk i Sædding. Her forlod en lottospiller sin kupon ved disken uvidende om, at den var 9,3 millioner kroner værd. Vinderen er aldrig blevet fundet, og derfor prøver håbefulde stadig at få fingre i millionerne. Arkivfoto

Selvom udmeldingen i september 2017 var en anden, afviser Danske Spil nu at udbetale gevinsten på den herreløse lottokupon fra 2002. Dermed forbliver mysteriet om den uafhentede gevinst på 9,3 millioner kroner med al sandsynlighed uopklaret.

Esbjerg: Sagen er så speciel, at man er villig til at gøre en undtagelse. Sådan lød udmeldingen fra Danske Spil, da JydskeVestkysten i september 2017 kontaktede tipstjenesten for at spørge ind til en 16 år gammel lottosag fra Sædding. Normalt forældes pengepræmier på over 200 kroner efter et år, men i sagen om den herreløse lottokupon med en jokergevinst på 9,3 millioner kroner var man villige til at udbetale pengene, forklarede tipstjenesten. Den oplysning gav sagen nyt liv og resulterede i en storm af telefonopkald, e-mails og stævninger fra lottospillere og lykkeriddere, men nu trækker Danske Spil i land. - Det var en forkert udtalelse. Vi leder ikke efter den rigtige vinder. Sagen har været lukket fra vores side siden 2003, indrømmer Danske Spils pressechef, Marie Grabow Westergaard.

Udbetaling af gevinster Ifølge Danske Spils regelsæt skal forhandleren altid udbetale gevinster under 2000 kroner. Ved præmier på mellem 2000 og 10.000 kroner afgør forhandleren, om han selv kan udbetale gevinsten - eller om spilleren skal henvises til banken.



Præmier på 10.000 kroner og derover skal altid udbetales af banken. Vinderen skal i så fald henvende sig i en af de banker, der samarbejder med Danske Spil. Man skal dog altid præmiesøge sin kvittering hos en forhandler, inden man henvender sig hos banken.



Gevinster under 200 kroner forældes efter 90 dage. Gevinster på 200 kroner eller derover forældes efter et år.



Kilde: Danske Spil

En intern misforståelse At det i første omgang var blevet meldt sådan ud, skyldes ifølge spilletjenesten en intern misforståelse i kommunikationsafdelingen. Hvordan misforståelsen helt præcist er opstået, ønsker Danske Spil ikke at svare på. Ifølge spillemyndighederne står det dog Danske Spil frit for at lukke sagen, for den gældende forældelsesfrist er 12 måneder. Dermed sættes der punktum for det mysterium, der i årevis har hjemsøgt en række håbefulde lottospillere. - Pengene er ført tilbage i præmiepuljen for længe siden, og vi er ikke længere i besiddelse af vinderkuponen. Den har i årevis ligget hos Spillemyndigheden. Sagen er afsluttet, fastslår Marie Grabow Westergaard.

Årelang millionjagt Sagen om den herreløse lottokupon tog sin begyndelse i januar 2002, da en utålmodig lottospiller blev så træt af at stå i kø, at han efterlod sin kupon på disken i Strandvejens Kiosk i Sædding. På vej ud bad han ekspedienten tjekke kuponen ved lejlighed. Og så gik han. Uden at vide, at han netop havde efterladt en kæmpe milliongevinst. Kuponen var 9.348.692 kroner værd, men af ukendte årsager vendte lottospilleren aldrig tilbage. Siden da har hundredvis af lottospillere henvendt sig med mere eller mindre fantasifulde forklaringer. Langt de fleste gav op indenfor det første år, men en lille håndfuld er blevet ved. Nogle har endda valgt at gå rettens vej ved at sagsøge Danske Spil eller forlange kuponen udleveret til syn og skøn.