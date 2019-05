Danske SH Group bliver vigtig partner for italienske superkraner

Godt match for SH Group

Bjørn Joensen, General Manager hos SH Groups afdeling i Esbjerg, er meget tilfreds med den nye aftale.

- Vi er glade og stolte over at indgå i dette samarbejde. Ved at tilføre Sormec agenturet til vores eget sortiment ser vi et perfekt match. Et match, der styrker både Sormec og SH Group. Vi mener, at den bedste måde at servicere værdifuldt udstyr på, er at udnytte producentens kendskab til produktet. Ved at slutte sig til Sormec har vi alle de bedste betingelser for at holde responstid på et minimum og formå at løse enhver serviceopgave, der måtte opstå, siger han i en pressemeddelelse.

SH Group er en dansk baseret produktions- og serviceleverandør til offshore- og marineindustrien med 280 medarbejdere i Danmark delt på hovedkontoret i Svendborg samt serviceafdelinger i Esbjerg, på Lindø, København og Frederikshavn, samt flere steder i udlandet.