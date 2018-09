Danske Rederier: Paraffinforurening på Fanø var ulovlig

I slutningen af august kunne man på stranden på Fanø se gule klumper af paraffin ligge spredt i sandet. Nu fortæller direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning hos Danske Rederier, at forureningen kom efter en klart ulovlig tankskibs-udtømning.

Fanø: Ulovlig udtømning af paraffin i havene skal håndhæves. Det, mener man hos Danske Rederier, er den bedste løsning på problemer med paraffinforurening.

For få uger siden kunne vi her i JydskeVestkysten fortælle om endnu et tilfælde af paraffinforurening på Fanø. I artiklen blev medlem af KIMO Danmarks bestyrelse, Christian Lorenzen, citeret for, at den tankrensning, der var årsag til forureningen, var lovlig. Spørger man Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning hos Danske Rederier, er det dog ikke tilfældet.

- De billeder, vi har set, tyder på, at der er tale om en klar ulovlig udtømning. Klumperne er så store, og mængden er så stor, at det på ingen måde er inden for de rammer, der er på området. Det tager vi klart afstand fra, siger hun.

Hos Danske Rederier er man af den holdning, at myndighederne bør finde frem til, hvem der har været skyld i udtømningen. Maria Skipper Schwenn forklarer, at man ved hvilke skibe, der har været i området, at der er tale om et tankskib, og derudover kan man undersøge vejrforholdene fra tidspunktet, udtømningen er sket. På den måde bør man kunne finde frem til, hvem der står bag.