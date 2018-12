Sent mandag eftermiddag uddelte han i alt 151.020 kroner til en række velgørende formål i og omkring Esbjerg. Begivenheden fandt sted i bankens finanscenter i Strandbygade 2, hvor erhvervsdirektør Palle Guldager Kristensen bød velkommen til repræsentanterne for beløbsmodtagerne.

Her er en oversigt over alle 19 beløbsmodtagere (beløbene er angivet i kroner): Esbjerg Revyen 15.000. GameStreet Mekka Esbjerg 14.020. Hjernen i Fokus 14.000. IF 92 Håndbold 10.000. Aflastningstjenesten 10.000. Samrum ved Gert Barslund 10.000. Vinterbaderne på Fanø 10.000 Børnenes Kontor 10.000. Universitetsprisen 10.000. Phototek Esbjerg 6.000. Hjerteforeningen 5.500. SGI Billard 5.000. Hjernesagen 5.000. Fanø Kunstfestival 5.000. Blå Døre i Esbjerg 5.000. Esbjerg Kunstdage 5.000. Hedelund Billardklub 4.500. Hjertingkoret 4.000. Danmarks Billedkunstlærere 3.000 Der blev i årets løb modtaget i alt 28 ansøgninger.

På mødet var GameStreet Mekka Esbjerg repræsenteret af Jeppe Kongerslev og Louise Viborg, som begge er juniorkoordinatorer.

- Vi skal bruge pengene på indkøb af nye skateboards og hjelme, oplyser de og glæder sig samtidig over, at GameStreet Mekka ikke længere er et helt lukket land på grund af skimmelsvamp. Som avisen skrev i lørdags, blev der opstillet et midlertidigt kontor, hvor der er toiletter og udlån af bolde og udstyr til de udendørs faciliteter, oplyser Jeppe Kongerslev.

- Vi har efterhånden fået forskellige beløbsstørrelser fra Danske Bank Fonden gennem mange år og er naturligvis meget glade for pengene. For eksempel kan vi for 10.000 kroner hjælpe cirka 20 børn, fortæller formanden for Børnenes Kontor, Poul Christensen, som var blandt de mange fremmødte ved mandagens uddeling.