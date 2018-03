Dansk rekord: Ribe-Esbjerg HH tjente 2 millioner på spinning

Esbjerg: Ribe-Esbjerg HH fik succes både på banen og udenfor, da klubben onsdag aften mødte SønderjyskE i ligaen i Blue Water Dokken. Her besejrede REHH sønderjyderne med 30-28 foran et rekordpublikum på 2600 og bevarede dermed drømmen om en plads i slutspillet, men der var også god grund til brede smil i Carlsberg Loungen med hensyn til spinningeventen. På forhånd havde Ribe-Esbjerg HH store forventninger til den årlige begivenhed, hvor målet var at indkøre to millioner kroner til klubkassen. I løbet af en halv time var den første million nået, og da de 60 minutter var overstået, viste resultatet 2.022.725 kroner. Imponerende af de 21 ryttere og dansk rekord ved et spinning-arrangement.

Bestyrelsesmedlem i Ribe-Esbjerg HH Johnny Nim tegnede sig alene for 858.000 kroner, og vandt dermed et rejsegavekort på 10.000 kroner til Primo Tours, men Johnny Nim havde også hele 89 sponsorer i ryggen. Kim Schousboe fra FairVikar cyklede 142.333 kroner hjem og sikrede sig som præmie en cykel fra Ribe Cykellager til en værdi af 8.000 kroner, mens en cykel til 7.000 fra Ribe Cykellager gik til Michael Nørgaard fra Nørgaard Anlæg med 141.000 kroner.

I arrangementet var der indlagt flere spurter med flotte præmier, og her imponerede den 37-årige malermester Sven Klinkert fra Hjerting alle ved at være klart hurtigst. På en time tilbagelagde han 56 kilometer og 594 meter.

- Det var først i 2014, at jeg begyndte at køre på en racercykel på opfordring af vvs-manden Søren Reis, som året efter fik mig med på holdet fra Cykelnerven. På grund af manglende tid, træner jeg mest for mig selv, men kører også engang imellem for Deloitte og Nem Byg. Det bliver til et sted mellem 9.000 og 10.000 kilometer om året, men min helt store passion er kørsel i bjergene. Jeg har passeret flere af de store bjergtoppe, som er kendt fra Tour de France, blandt andet Alpe D'Huez og det skaldede bjerg (Mont Ventoux), men jeg har heller ikke så mange kilo at bære rundt på. Jeg er 1,83 meter høj og vejer cirka 70 kilo, fortæller Sven Klinkert efter de fysiske anstrengelser i Carlsberg Loungen, hvor hans kørsel indbragte 29.000 kroner til REHH.