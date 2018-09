Dansk kultband gæster Ribe til oktober

Sådan lyder titlerne på to af de sange, kult-rockgruppen Red Warszawa efter al sandsynlighed vil spille under deres koncert på spillestedet RIAMUF i Ribe, når de efter tre års fravær vender tilbage 27. oktober.

Heavy Henning

Michael Vahl forklarer, at man med bandets indledende mail fornemmede, at der var alternativ underholdning på vej til Ribe i form af et band med et særpræget turnénavn.

- Vi har fået en mail fra Red Warszawa om, at de kommer og afholder læderworkshop hos os. Vi ved ikke helt hvad det indebærer, men det bliver uden tvivl ligeså dumt og sjovt som alle deres andre koncerter, siger Michael Vahl.

Red Warszawa består af medlemmerne Heavy Henning på guitar, Lækre Jens på sang, Morbus Crohn på slagtøj og My Tight Ass på bass, og kultbandet er berømte for at dominere publikum og trække dem rundt i deres kaotisk-humoristiske optrædener.

Billetter kan købes via facebooksiden RIAMUF.