De aflåste bomme i Marbæk er mangel på omtanke, mener Dansk Handicapråd, der kritiserer Esbjerg Kommune for at glemme de svageste i samfundet. Helt galt står det til ved et handicaptoilet, som er blevet utilgængeligt på grund af bommene.

Marbæk: Hvis man som kørestolsbruger skal bruge et toilet, er livet blevet surt, efter at Esbjerg Kommune for et halvt år siden satte 21 bomme op i Marbæk Plantage. Den ene af bommene spærrer nemlig for, at køretøjer kan komme helt tæt på det eneste handicaptoilet i området. Det er desuden kun ved ganske få af de mange bomme, at det kan lade sig gøre at passere i en kørestol.

Og det er bare to af de punkter som Dansk Handicapråd raser imod ved den nye Marbækplan, der ellers skulle gøre plantagen mere tilgængelig for alle. I stedet er de handicappede blevet reduceret til andenrangsmennesker, der ikke kan komme rundt, lyder det.

- Det kan ikke være rimeligt, at man afskærer bestemte mennesker fra at bruge naturen. Det er blevet umuligt for mange kørestolsbrugere at komme rundt, og det strider imod kommunens budskab om, at alle steder skal være tilgængeligt for alle. Det er et stort svigt, siger Inga Bredgaard, der sidder i Dansk Handicapråds Esbjerg-afdeling.