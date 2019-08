Dansk Fjernvarme beskylder vindindustrien for at misbruge strid om Esbjergværket

Wind Denmark får nu hug for at mene, at kommende investeringer i varmesektoren skal ske med udgangspunkt i et elektrificeringskrav. Dansk Fjernvarme beskylder vindindustrien for at tage fjernvarmekunder som gidsler og bruge striden om Esbjergværket som løftestang.

Esbjerg, Varde og Fanø kommuner: Der er både ros og hug til den indflydelsesrige brancheorganisation Wind Denmark, efter at den mandag meldte ud til fordel for Esbjerg, Varde og Fanø kommuner i den verserende fjernvarmestrid mellem kommunerne på den ene side og Energistyrelsen og ejeren af Esbjergværket, Ørsted, på den anden.

For det er dejligt, at Wind Denmark bakker op om det fælleskommunale Din Forsynings afvisning af at investere i et nyt, stort biomassefyret kraftvarmeværk. Men det er lige det modsatte, når Wind Denmark gør sig til fortaler for, at kommende investeringer i varmesektoren skal ske med udgangspunkt i et elektrificeringskrav, lyder det fra henholdsvis Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og vicedirektøren i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke.

- Det er fuldstændig rigtigt, at for Esbjerg, Varde og Fanøs vedkommende er et biomasseanlæg ikke det rigtige, og vi har brug for mere tid, så vi kan få planlagt gode, elektriske løsninger med varmepumper baseret på havvand, luft eller overskudsvarme fra industrien på plads. Det er projekter, det kræver tid at få sammensat, myndighedbehandlet og etableret, og det tager længere til end et flisværk, for det er ny teknologi, som ikke er afprøvet i den skala. Derfor vil jeg da også rose Wind Denmark for at bruge Esbjerg-problematikken som eksempel, for det viser, at sagen nu er kommet på dagsordenen rundt om i landet, siger borgmesteren.