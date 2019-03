Claus Pedersen er glad for de mange roser, han og personalet på Danhostel Ribe får for initiativet til at omdanne Ribe Hallen til en kæmpefest for børn. Senest har en danseinstruktør og en frisør helt uopfordret har tilbudt at være med til Pre Teen Party med sjove aktiviteter.

Ribe: Der kommer ekstra overraskelser til børnene i Ribe Hallen fredag aften, når Claus Pedersen, personalet på Danhostel Ribe og en lang række frivillige for første gang afholder den store børnefest, Pre Teen Party.

Claus Pedersen er glad for den positive modtagelse, festen har fået i Ribe, ligesom han er overrasket over de ekstra begivenheder, der fredag præsenteres for børnene.

- Det er fantastisk positivt, når forældre skriver eller stopper mig på gaden og roser initiativet og fortæller, at deres børn glæder sig til arrangementet. Det er virkelig en fornøjelse og vi glæder os selvfølgelig også helt vildt. Men jeg blev nok mest overrasket over, at en frisør og en danseinstruktør kontaktede mig for at tilbyde deres hjælp til arrangementet og tilbød at de ville komme med aktiviteter til aftenen, siger Claus Pedersen og forklarer, at det var frisør Betina Sinkjær fra Hårstudiet, der spurgte om hun måtte komme og sætte hår, ligge makeup på pigerne samt sprayfarve drengenes hår.

- Da jeg hørte om festen i Ribe Hallen kom jeg straks til at tænke tilbage på det tidligere Sjov Lørdag i Ribe, som jeg selv deltog i. Nu har jeg selv mulighed for at bidrage og glæder mig til at møde børnene til Pre Teen Party, fortæller Betina Sinkjær.

Anna Gotthardsen var den anden, der kontaktede Claus Pedersen. Hun er danseinstruktør ved Ribe Motion og Bevægelse, og står for danseholdet Hit Fit Unge i Ribe og kommer og danser med deltagerne til Pre Teen festen.