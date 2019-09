Danfoss-koncernen står bag en ny og revolutionerende grøn teknik, der ifølge bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen kan skabe mere strøm end jordklodens samlede beholdning af olie og gas kan. I det hele taget er der store muligheder for at reducere udslippet af CO2, siger bestyrelsesformanden, men det kræver, at Finansministeriet holder op med at opføre sig som en narkoman.

Energi: Teknikken er på plads og kører i et stort demonstrationsanlæg i Mariager, nu mangler man at gøre omkostningerne så lave, at strøm produceret i et nyt banebrydende, dansk projekt bliver konkurrencedygtig på prisen. Sker det, kan en nyudviklet teknik, SaltPower, som Danfosskoncernen står bag, revolutionere det globale energimarked, siger bestyrelsesformand for Danfoss, Jørgen Mads Clausen. - Hvis det her kommer til at virke, som vi tror, kan der produceres mere strøm fra denne teknik, end der kan fra klodens samlede beholdning af olie og gas, så der er enorme perspektiver, fordi der er saltlag i undergrunden over alt, siger Jørgen Mads Clausen. Bestyrelsesformanden fortalte om den nye teknik på Energiens Folkemøde, der onsdag og torsdag blev afviklet i Esbjerg. Danfoss har, sammen med samarbejdspartnere som blandt andre Semco Maritime, i det stille udviklet på en særlig teknik for udnyttelse af såkaldt osmotisk tryk og produktion af CO2-fri elektricitet gennem flere år, og man er nu så langt, at de enorme perspektiver er ved at tegne sig. - Det her har potentialet til at producere strøm, som bliver langt billigere end strøm fra både vindmøller og solceller, siger Jørgen Mads Clausen, der forventer at kunne bruge teknikken kommercielt i løbet af et par år.

Det er så sindssygt, at det må selv en politiker kunne forstå ikke dur, men Finansministeriet opfører sig som en narkoman, der ikke vil af med sit stof, når det gælder disse afgifter. Jørgen Mads Clausen

Finansministeriet bremser På Energiens Folkemøde kom Jørgen Mads Clausen i det hele taget med et gevaldigt svirp til landets politikere og finansministeriet i særdeleshed, som bestyrelsesformanden mener agerer som bremse for bestræbelserne på at reducere udledningen af CO2 i Danmark. - Den nye regering har sat et mål om i 2030 at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990, og det er godt. Vi mener også, at det er muligt, og vi mener, at der allerede i dag findes teknikker, der kan bidrage væsentligt. Men vi har været i finansministeriet flere gange, og det virker, som om vores rapporter bare forsvinder, siger Jørgen Mads Clausen. Gennem flere år har der i Danmark være en livlig debat om det forhold, at man i dag bliver pålagt en afgift af staten, hvis man genanvender overskudsvarme fra eksempelvis datacentre eller supermarkeder. Det afholder mange fra at bruge penge på disse ellers miljørigtige initiativer. - Det er så sindssygt, at det må selv en politiker kunne forstå ikke dur, men Finansministeriet opfører sig som en narkoman, der ikke vil af med sit stof, når det gælder disse afgifter. Når det gælder plastik, vil staten have os til at genanvende, hvorfor har man så ikke samme holdning, når det gælder overskudsvarme? Jeg opfordrer til, at man i højere grad får pensionskasser og andre store investorer på banen, for der er en fantastisk god forrentning i at bruge mindre energi, siger Jørgen Mads Clausen.

Bendt Bentsen optimist Tidligere erhvervsminister for De Konservative Bendt Bentsen er i dag bestyrelsesformand for interesseorganisationen Synergi, der arbejder for en mere effektiv udnyttelse af energien. Han ser et enormt potentiale i bedre energieffektivitet. - Vi er i debatten meget fokuserede på grøn energi, hvilket også er fint. Men vi glemmer, at energieffektivitet kan opfylde mere end 40 procent af verdens klimamål, og det er vel at mærke ikke i en fjern fremtid, men med de teknikker, vi kender i dag, siger Bendt Bentsen.