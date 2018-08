Danmarks lærerformand til Esbjerg

Esbjerg: Socialdemokratiet i Esbjerg Bykreds arrangerer i samarbejde med Esbjerg Lærerforening offentligt møde om folkeskolen, og i den forbindelse dukker formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen op i Esbjerg.

Mødet finder sted den 3. september fra klokken 18.15 i Huset i Finsensgade på 1. sal, og alle er velkomne, oplyser folketingskandidat for Esbjerg og Fanø, Anders Kronborg (S).

- Vi har i længere tid gået og puslet med at arrangere borgermøde om folkeskolen. Den fylder rigtig meget i den offentlige debat og den daglige dialog og har gjort det de senere år, hvor folkeskolen har været igennem en turbulent periode. Det har tæret på folkeskolen, og flere og flere forældre vælger privatskoler til deres børn. Jeg er ikke i tvivl om, at den store iver efter centralisering og topstyring har været negativ for folkeskolens udvikling, og det har efter min mening ikke gjort det bedre, at man har troet, at den hellige gral befandt sig i Canadas skolevæsen samtidig med, at man slet ikke er på omgangshøjde med kompetenceuddannet personale herhjemme, siger Anders Kronborg, der i øvrigt selv er folkeskolelærer.

Til mødet kommer også formanden for Esbjerg Lærerforening, Kenneth Nielsen, og håbet fra Socialdemokratiet Esbjerg Bykreds er, at mange dukker op og er klar til debat om, hvordan folkeskolen kan få en ny start:

- Folkeskolen står i store udfordringer, og hvis den skal have en ny start som vores allesammens kultur- og dannelsesinstitution, er blandt andet Danmarks Lærerforening og forældrene vigtige medspillere. Derfor håber jeg, at der er mange, der møder op, siger han.