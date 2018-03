Danmarks bedste autoværksted ligger i Bramming

- Det er jeg selvfølgelig glad for. Det er virkelig et skulderklap for sådan en enmandsvirksomhed som min, fortæller indehaver Steffan Lundager, der har haft værkstedet siden august 2015.

Personlighed

Det er 8. gang, at Autobutler gennemfører tilfredshedsundersøgelsen, og ifølge dem ser man en klar tendens i bedømmelserne.

- Generelt kan det siges, at de gode værksteder ofte ligger uden for de store byer. Ud fra kundernes tilbagemeldinger skyldes det som regel, at kommunikationen er bedre, fordi der er tid til at tale med den enkelte bilejer, siger analysechef hos Autobutler, Jan Sturm.

Steffan Lundager tror, at værkstedets gode bedømmelser skyldes to ting.

- For det første handler det om at have en god pris, og så tror jeg godt, at de kan lide mig og min personlighed. For når de afleverer deres bil hos mig, så ved de, at det 100 procent kun er mig, der har pillet ved hver en bolt og skrue, forklarer værkstedsindehaveren, der dog har sin kone til at holde styr på regnskabet.